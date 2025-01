Der Name von Prinzessin Beatrice' Tochter punktet bei Fans

Der britische Königspalast durfte heute eine frohe Botschaft auf Instagram verkünden: Prinzessin Beatrice (36) hat ihren zweiten Nachwuchs zur Welt gebracht. Die Geburt der kleinen Athena wurde mit einem zuckersüßen Schnappschuss gefeiert. Bei den Fans kommt nicht nur das Foto, sondern auch der Name des kleinen Wonneproppens sehr gut an. "Wie edel sie ist! Ich liebe den Namen", findet ein Nutzer in der Kommentarspalte. "Glückwunsch an euch alle und was für ein schöner Name", schwärmt ein weiterer.

Für Beatrice und ihren Mann Edoardo Mapelli Mozzi (41) ist es nach Töchterchen Sienna (3) der zweite gemeinsame Nachwuchs. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, dem 22. Januar, um 12:57 Uhr geboren wurde", heißt es in dem Statement des britischen Königshauses im Netz.

Wie es sich gehört, wurden auch König Charles (76) und die übrigen Royals bereits über die tollen News in Kenntnis gesetzt. Beatrice' Eltern Sarah Ferguson (65) und Prinz Andrew (64) sind mit der kleinen Athena nun zum vierten Mal Großeltern geworden. Ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34) und deren Mann Jack Brooksbank (38) sind ebenfalls zweifache Eltern der Sprösslinge August (3) und Ernest (1).

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

