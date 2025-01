Meerjungfrau-Look: So sexy posiert Antonia Hemmer im Urlaub

Antonia Hemmer (24) lässt die Herzen ihrer Fans höherschlagen: Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit genießt derzeit die warmen Sonnenstrahlen Südafrikas. Und natürlich lässt die Content Creatorin auch ihre Follower an dem Trip teilhaben und teilt fleißig Inhalte im Netz. Besonders einer ihrer neuesten Instagram-Posts kommt dabei bei den Fans gut an. In einem bauchfreien, pastellfarbenen Kleid posiert Antonia am Strand. Die langen, blonden Haare fallen ihr dabei in sanften Wellen über die Schultern. "Meerjungfrau am Morgen", lautet die Bildunterschrift.

In den Kommentaren überschütten die Follower Antonia mit Komplimenten. "Ein wunderschönes Bild von dir", "Unglaublich schön. Traumfrau", "Wow. Dich würde ich nie wieder hergeben", "Du Schönheit! Wirklich tolle Bilder!" lauten nur einige der hellauf begeisterten Stimmen.

In den vergangenen Wochen meldete sich Antonia regelmäßig bei ihren Followern aus dem Fitnessstudio. Stolz präsentierte sie dann vor wenigen Tagen ein Vorher-nachher-Foto ihres Bauches im Netz. Aus ihrem Erfolgsrezept für einen straffen Körper macht die 24-Jährige kein Geheimnis – besonders ihre Personaltrainerin spiele hierbei eine große Rolle. Aber auch der Verzicht auf Alkohol und Fleisch macht sich bezahlt.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Instagram / antonia_hemmer Collage: Antonia Hemmer, Realitystar

