Orlando Bloom mit Drew Barrymore in lustigem Super-Bowl-Spot

Die Hollywood-Stars Orlando Bloom (48) und Drew Barrymore (49) teilen sich zum ersten Mal eine Bühne – oder besser gesagt ein Schiff –, und zwar in einem Werbespot für MSC Cruises, der in voller Länge während des Super Bowl 2025 ausgestrahlt wird. In einem 15-sekündigen Teaser auf YouTube spielt Drew auf einem Klavier und singt dabei Madonnas (66) Song "Holiday", sehr zum Unbehagen von Orlando, der sich kopfschüttelnd an das Instrument lehnt. "War das gut?", fragt sie schmunzelnd, woraufhin er trocken erwidert: "Nicht wirklich."

Für Drew und Orlando war die Zusammenarbeit eine Premiere. Obwohl beide seit Jahrzehnten in Hollywood aktiv sind, hatten sie nie zuvor persönlich miteinander gearbeitet. Umso größer war die Vorfreude, als sie vor dem Dreh eine Stunde telefonierten, um ihre Szenen zu besprechen. "Er wollte sich vorher kennenlernen, und das finde ich einfach toll", erzählte Drew gegenüber People. Die Dreharbeiten, die innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen wurden, seien immer entspannter und lustiger geworden, wie sie weiter verriet. Orlando beschrieb Drew als "unglaublich fürsorglich, charmant und einfach total lustig".

Beide Schauspieler sind nicht nur für ihre Karrieren, sondern auch für ihre Liebe zum Reisen bekannt. Orlando, der mit seiner Frau Katy Perry (40) gerne entspannte Urlaube macht, war von der Idee einer Kreuzfahrtkampagne sofort begeistert. Drew, Mutter zweier Kinder und selbst leidenschaftliche Reiseliebhaberin, schwärmte von der Organisation der Kreuzfahrten: "Für alle, die nicht wissen, wo und wie sie ihren Urlaub planen sollen, ist alles geregelt." Trotz der wenigen Drehtage scheinen die beiden auf der Leinwand und abseits davon eine neue Freundschaft geschlossen zu haben.

Getty Images Drew Barrymore bei The Drew Barrymore Show im September 2020

Agence / Bestimage Katy Perry und Orlando Bloom

