So entspannt starteten Katy Perry und Orlando ins neue Jahr

Katy Perry (40) und ihr Verlobter Orlando Bloom (47) haben das Jahr 2025 in Japan auf ganz entspannte Weise eingeläutet. Die Sängerin und der Schauspieler starteten ihren Neujahrstag mit einer gemeinsamen Meditation in einem Hotel in Tokio, wie Katy ihren Fans in einem kurzen Clip auf Instagram zeigte. Rücken an Rücken saßen die beiden in einem lichtdurchfluteten Fitnessraum mit Blick auf die Skyline der Stadt. Katy trug braune Leggings und ein passendes Sporttop, während Orlando in knappen schwarzen Shorts und ohne Shirt sein durchtrainiertes Äußeres präsentierte. "Das neue Jahr ist immer eine Chance auf Veränderung", appellierte Katy an ihre Millionen Follower.

Japan schien eine besondere Kulisse für den Jahreswechsel des Paares zu bieten. Neben ihrer Meditation genossen die beiden ein festliches Sake-Dinner in einem Sushi-Restaurant, wo ein Koch das Essen direkt vor ihren Augen zubereitete. In ihrer Hotelsuite wartete zudem eine besondere Überraschung: Ein Geschenk in Form eines edel angerichteten Obstarrangements sorgte für einen gesunden Start ins neue Jahr. Die Fans der Musikerin zeigten sich begeistert über die Einblicke in Katys Neujahrsstart. "Frohes neues Jahr. Danke vielmals für dieses unglaubliche Jahr. Ich wünsche dir nur das Beste", schwärmte ein Follower.

2024 war für Katy ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Nach sieben Jahren als Jurorin bei "American Idol" verabschiedete sie sich im Mai von der Castingshow. Beruflich lief bei Katy nicht alles rund: Ihr sehnlich erwartetes Album "143", das im September veröffentlicht wurde, konnte die Erwartungen nicht erfüllen und fiel nach kurzer Zeit aus den Charts. Stattdessen hagelte es Kritik, unter anderem für ihre Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Produzenten Dr. Luke (51), dem die Sängerin Kesha (37) physischen und psychischen Missbrauch vorwarf. Privat scheint die Beziehung zu Orlando jedoch weiterhin der ruhige Hafen für die Sängerin zu sein. Das Paar, das 2020 die gemeinsame Tochter Daisy Dove willkommen hieß, nimmt sich immer wieder Zeit füreinander – selbst auf Reisen bleibt ihr familiärer Zusammenhalt unerschütterlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2023

Anzeige Anzeige