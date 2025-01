So bescheiden lebt Jörg Dahlmann – auch im Dschungel

Der bekannte Sportkommentator Jörg Dahlmann ist derzeit Teilnehmer bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und gibt im australischen Dschungel sein Bestes, um die heiß ersehnte Dschungelkrone zu gewinnen. Im RTL-Interview verriet der 66-Jährige, dass der finanzielle Aspekt am Dschungelcamp für ihn trotz Gage und möglicher Gewinnsumme von 100.000 Euro nicht im Vordergrund stehe. "Ich kann mir keine Yacht leisten, aber ich kann mir eigentlich immer leisten, dass mein Brot auf dem Tisch steht", so Jörg.

Denn Jörg, der inzwischen mit seiner Lebensgefährtin Claudia auf Mallorca lebt, gehört nicht zu denjenigen, die Luxus und Prunk in den Vordergrund stellen. Der einzige Luxus, den er sich gönnt, ist das Golfspielen. Zwar hat er durch seine TV-Karriere und eine geschätzte monatliche Rente von 6.000 Euro finanziell solide vorgesorgt, doch das hält ihn keineswegs davon ab, sparsam zu bleiben. Gegenüber RTL erzählte er kürzlich, dass er von einem verschwenderischen Lebensstil nichts halte. Stattdessen sei es ihm wichtig, bewusst Geld zur Seite zu legen – eine Haltung, die er schon in jungen Jahren mitbekommen habe. "Ich habe 50 Pfennig Taschengeld bekommen, das kann sich kaum einer vorstellen", schilderte er eine Erinnerung an seine Kindheit.

Jörg ist dem Publikum vor allem durch seine Stimme bekannt: Über viele Jahre war er das Aushängeschild der Fußballberichterstattung in Deutschland und erlangte durch seine unverwechselbare Art Kultstatus unter den Fans. Wie viel Gage Jörg für seine Teilnahme am Dschungelcamp erhält, ist nicht bekannt.

RTL Lilly Becker und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

