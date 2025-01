Welcher Dschungelcamper gehört für die Fans an die Spitze?

Heute steht schon Tag sechs im Dschungelcamp an. Und so langsam aber sicher ist es mit der Harmonie unter den Stars vorbei. Besonders zwischen Lilly Becker (48) und Sam Dylan (33) flogen bereits ordentlich die Fetzen. Zur Erinnerung: Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner musste bisher alle vier Prüfungen machen und brach drei davon mit dem Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ab. Auch Maurice Dziwak (26) eckt zunehmend mit seinen Mitstreitern an – und flippte beispielsweise komplett aus, als Timur Ülker (35) etwas ins Camp schmuggelte. Alessia Herren (23) fehlte bisher der Kampfgeist – was den Zuschauern gehörig auf die Nerven ging. Ändern die Geschehnisse der vergangenen Tage nun auch etwas daran, wer unter den Fans aktuell am beliebtesten ist? Zuletzt standen der GZSZ-Star Timur und auch Yeliz Koc (31) an der Spitze.

Während einige im Camp mit schlechter Laune und kleinen Spitzen auffallen, treten andere noch gar nicht großartig in Erscheinung. Anna-Carina Woitschack (32), Nina Bott (47) und Pierre Sanoussi-Bliss halten sich eher zurück. Auch Jürgen Hingsen (67) und Jörg Dahlmann (66) bekommen eher wenig Sendezeit. Edith Stehfest sorgte mit ihrem Wickelkleid-Gate hingegen für Aufsehen – so stellte sie sich quer als Yeliz sie fragte, ob sie ihr auch so ein Kleid basteln könnte.

Wen die Liebhaber des Dschungelcamps hingegen leiden wollen, ist bereits glasklar: Sam! Der musste bisher immer in die Prüfungen. Und auch heute bekommt der Partner von Rafi Rachek (35) keine Pause – zusammen mit Lilly und Yeliz muss er abermals ran. Hat er sein Trauma inzwischen überwunden oder wird er die Prüfungen doch wieder abbrechen und seinen Kollegen wieder Reis und Bohnen bescheren? Das wird sich heute Abend zeigen.

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

