Diese Dschungelcamper müssen an Tag sechs in die Prüfung

An Tag fünf konnten die Dschungelcamper ihr Können endlich unter Beweis stellen: Sam Dylan (33), der bereits zum vierten Mal in die Prüfung gewählt wurde, hat erstmals nicht den magischen Satz gerufen und die Challenge vorzeitig abgebrochen. Sind die Zuschauer nun gnädig oder muss der Realitystar womöglich dennoch ein weiteres Mal zur Prüfung antreten? Nein, sie sind nicht gnädig: Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner wurde erneut zur Prüfung gewählt. Ebenso wieder dabei ist Lilly Becker (48) – und auch Yeliz Koc (31) wollen die Dschungelcamp-Fans kämpfen sehen.

So ist es nun schon das zweite Mal, dass Sam in Kombination mit zwei anderen antritt. In der heutigen Challenge lief es hervorragend: Er, Lilly und Alessia (23) stellten sich dem "Großen Preis von Murwillumbah" und konnten ganze zehn Sterne ergattern. Dank des erfolgreichen Prüfungsendes dürfen sich die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Teilnehmer erstmals über eine ordentliche Mahlzeit freuen – endlich wird auch mal etwas anderes als trockener Reis mit Bohnen aufgetischt.

Das haben sich die Stars und Sternchen ordentlich verdient, denn die vergangenen fünf Tage waren schon äußerst kräftezehrend. Auch wenn Maurice Dziwak (26) nicht an der Prüfung teilgenommen hat, wird der heutige Tag wohl ziemlich hart für ihn gewesen sein: Weil die Camper bereits gegen mehr als 50 Regeln verstoßen haben, mussten sie sich zur Strafe von ihren Luxusartikeln trennen – nur Maurice und Jürgen Hingsen (67) durften nach Abstimmung ein Kuscheltier und ein Kissen behalten. Doch nachdem sich dann herausgestellt hatte, dass ein Luxusartikel heimlich behalten wurde, musste sich der frischgebackene Papa letzten Endes doch von dem Hasen seines Sohnes trennen – was ihm sichtlich das Herz zerriss.

RTL Alessia Herren, Sam Dylan und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

