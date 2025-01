Wickelkleid-Gate: Sind Dschungel-Fans Team Yeliz oder Edith?

Not macht erfinderisch. Im Dschungelcamp stehen den Promis nur ein paar Kleidungsstücke zur Verfügung – unter anderem eine Hose, ein T-Shirt und ein Hemd. Edith Stehfest hat das offenbar nicht ausgereicht, weshalb sie ihr Handtuch kurzerhand in ein Kleid umfunktionierte. Yeliz Koc (31) konnte sich für diese Idee auch begeistern und bat ihre Mitcamperin, ihr ein ähnliches Kleidungsstück zu zaubern. "Joa. Aber mach doch ein anderes und erfinde ein eigenes", lautete die Antwort der DJane. "Ach, das darf jetzt kein anderer machen?", konterte Yeliz und konnte sich auch einen weiteren Spruch nicht verkneifen.

Während Edith ihrer Mitstreiterin weitere Ideen lieferte, wie diese ihr Handtuch wickeln könnte, um sich damit einzukleiden, stichelte Yeliz: "Könntet ihr bitte die roten Hosen ausziehen? Ich möchte die Einzige sein, die diese Hose anhat." Im Einzelinterview erklärte Edith die Situation noch einmal aus ihrer Sicht und gab an, jeden Morgen und jeden Nachmittag in den Tümpel zu hüpfen, weshalb sich das Handtuch-Wickelkleid für sie bewährte. Laut der Aussage von Eric Stehfests (35) Frau hat sich Yeliz bis dato wohl noch nicht einmal gewaschen. "Deshalb sehe ich da auch keinen Grund, weshalb sie das Handtuch tragen sollte", resümierte die zweifache Mama.

Ob in dieser kleinen Auseinandersetzung vielleicht auch der Hunger aus den Frauen gesprochen hat? Immerhin sammelten die Stars in den vergangenen Tagen in den Dschungelprüfungen keine Sterne. Dreimal in Folge rief Sam Dylan (33) den Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und brach damit seine Aufgabe ab. In der vergangenen Folge durften sich die Camper dann erstmals über zehn Sterne freuen. Lilly Becker (48), Alessia Herren (23) und Sam sahnten in der legendären Dreierprüfung ab und bescherten ihren Mitcampern schließlich ein nettes Abendessen.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

RTL Alessia Herren, Sam Dylan und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

