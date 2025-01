Lady Gaga präsentiert sich in ganz neuem Gothic-Look

Sängerin Lady Gaga (38) ist allseits dafür bekannt, dass sie gerne und oft mit ihren Looks experimentiert. Nun hat sich der Popstar erneut ausprobiert und ist beinahe nicht wiederzuerkennen! Bei einem Fotoshooting für die März-Ausgabe der Elle UK präsentierte sich die "Born This Way"-Interpretin von einer ungewohnt düsteren Gothic-Seite. Wie die besagten Aufnahmen zeigen, tauschte sie sogar ihre ikonische platinblonde Haarmähne gegen langes dunkles Haar ein.

Während des Fotoshootings für das Magazin sprach Lady Gaga unter anderem über ihren Status als Weltstar. "Ich versuche einfach, mich so gut wie möglich in meiner Haut zu fühlen und nicht die ganze Zeit zu performen", erklärte die Berühmtheit. Die 38-Jährige erläuterte, dass sie inzwischen an einem Punkt in ihrem Leben steht, an dem sie sich in ihren Kleidern wie sie selbst fühlen möchte. Die Musikerin betonte in diesem Kontext: "Ich liebe es, Lady Gaga zu sein. Ich liebe es, ich zu sein."

Die US-Amerikanerin fühlt sich allem Anschein nach pudelwohl in ihrer Haut. Kein Wunder – sie ist heute nicht nur in ihrer Karriere als Musikerin und Schauspielerin erfolgreich, sondern auch in der Liebe läuft es rund für sie. Sie und ihr Verlobter Michael Polansky haben sogar schon über gemeinsamen Nachwuchs gesprochen. In einem Interview mit Elle plauderte Lady Gaga aus, wie wichtig es ihr ist, ihren möglichen zukünftigen Kindern die Freiheit zu geben, sie selbst zu sein: "Das ist etwas, worüber Michael und ich viel gesprochen haben – den Kindern zu erlauben, ihre eigenen Personen zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

Anzeige Anzeige