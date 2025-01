Nach "Tatort"-Cliffhanger: Wird ein Kommissar etwa aufhören?

Beim jüngsten Saarbrücker Tatort "Das Ende der Nacht" hat es ordentlich geknallt: Eine Explosion mitten in der Handlung setzt einen dramatischen Cliffhanger und sorgt für reichlich Spannung unter den Fans der Kultserie. Besonders im Fokus stehen die Ermittler Pia Heinrich, Leo Hölzer, Adam Schürk und Esther Baumann, die von Ines Marie Westernströer, Vladimir Burlakov, Daniel Sträßer und Brigitte Urhausen gespielt werden. Wird einer der Serienstars bald etwa nicht mehr in der Serie zu sehen sein? Die Zuschauer wurden nämlich im Ungewissen gelassen, ob die beliebten Kommissare die Detonation überlebt haben. Der packende Höhepunkt lässt viele Fragen offen und hält die Zuschauer bis zur nächsten Folge in Atem.

Schon in den vergangenen Wochen munkelten Fans der Show, wer bald nicht mehr mit von der Partie sein könnte – vor allem vor dem Hintergrund, dass Pia-Heinrich-Darstellerin Ines aktuell am Burgtheater in Wien im Stück "Der Tartuffe" als Mariana zu sehen ist. Ob sie daher tatsächlich nicht mehr im "Tatort" mitspielen wird, wird sich jedoch erst in Monaten herausstellen – die Dreharbeiten gehen nämlich erst im Mai weiter. Gegenüber Bild verriet "Tatort"-Redakteur Christian Bauer nur so viel: "Wir arbeiten in Saarbrücken gerne mit Cliffhangern, daher müssen die Zuschauer sich tatsächlich bis zur nächsten Ausstrahlung gedulden."

Dass sich das Publikum das ein oder andere Mal von seinen Serienlieblingen verabschieden muss, kommt regelmäßig vor. Wie der Norddeutsche Rundfunk Anfang des Jahres berichtete, stehen schon jetzt einige bekannte Gesichter fest, auf die "Tatort"-Fans ab 2025 verzichten müssen. Unter ihnen befindet sich Axel Milberg (68), der nach über 20 Jahren ein letztes Mal am 16. März in "Borowski und das Haupt der Medusa" als Kieler Kommissar Klaus Borowski zu sehen sein wird. Außerdem hören auch Mechthild Großmann, Karin Hanczewski (43), Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66) auf.

Instagram / inesmariewesternstroeer Ines Marie Westernströer, Schauspielerin

NDR / Thorsten Jander Axel Milberg als Klaus Borowski in "Tatort: Borowski und das hungrige Herz"

