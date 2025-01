Pierre und Timur legen im Dschungel krasse Sexbeichten ab

An Tag sieben im Dschungelcamp wird es ganz schön intim: Am Lagerfeuer sprechen die Camper über ihre ersten sexuellen Erfahrungen und lassen dabei kein Detail aus. Doch statt witziger Anekdoten liefern Pierre Sanoussi-Bliss und Timur Ülker (35) Geschichten, die ihre Mitcamper schockieren. "Mein erstes Mal hatte ich mit einer Lehrerin. [...] Ich war so 14, 15", erinnert sich der GZSZ-Star. Doch der Teil, der die Dschungelstars aufhorchen lässt, kommt erst. "Wenn ich darüber nachdenke, ist das schon krass, eine erwachsene Frau mit einem Kind. Sie war bestimmt 30", fügt Timur in nachdenklichem Ton hinzu.

Auch Pierre berichtet von einer ähnlichen Erfahrung: Auch das erste Mal des Schauspielers war mit einer signifikant älteren Person. Während der "Der Alte"-Star gerade ein mal 13 Jahre alt war, war sein Sexualpartner schon Mitte 30 – und laut seiner Aussage sogar ein Freund der Familie. "Für mich war es normal, ich wollte das", betont Pierre. Doch seine Mitcamper finden das ganz und gar nicht in Ordnung. Vor allem Lilly Becker (48) kann nicht fassen, was ihre Mitcamper ihr da berichten: "Ein Kind muss Kind sein." Nina Bott (47) schließt sich dieser Meinung an und stellt klar: "Ich finde es gar nicht okay, so was gehört nicht toleriert."

Der heutige Dschungeltag ist scheinbar voller Emotionen geladen. Nicht nur berichten Timur und Pierre über sexuelle Erfahrungen, die bei ihren Zuhörern für einen faden Beigeschmack sorgen. Im Camp ist die Stimmung auch schon richtig hochgekocht – und zwar passenderweise beim Kochen. Dass Edith Stehfest die Oberhand am Kochlöffel haben will, stieß bei ihren Mitcampern auf genervte Blicke. Um weitere Konflikte zu vermeiden, stellte Nina die Frau von Eric Stehfest (35) zur Rede: Doch die geht dem Gespräch entschieden aus dem Weg. Wenig später kam es dann aber doch zur Aussprache und das Debakel war schnell vergessen.

Nina Bott im Dschungelcamp 2025

Edith Stehfest, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel