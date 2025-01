Taylor Swift stärkt Blake Lively wohl doch nicht den Rücken

Taylor Swift (35) und Blake Lively (37) scheinen vor einer schwierigen Phase in ihrer langjährigen Freundschaft zu stehen. Die Sängerin soll laut Aussagen eines Insiders gegenüber der DailyMail einen Schritt zurückgetreten sein, nachdem sie ungewollt in den Rechtsstreit zwischen der Schauspielerin und ihrem Co-Star Justin Baldoni (41) hineingezogen wurde. Hintergrund ist eine Szene aus dem Film It Ends with Us, bei der es zu Differenzen über Änderungen am Drehbuch kam. Justin wirft Blake vor, Taylor Swift damals in ein Meeting mitgebracht zu haben, um Druck auf ihn auszuüben. Zudem sorgte eine Textnachricht von Blake, in der sie sich mit der Game of Thrones-Figur Khaleesi verglich und Taylor sowie ihren Mann Ryan Reynolds (48) als ihre "Drachen" bezeichnete, für Unmut.

Der Konflikt eskalierte weiter, als Blake und Ryan Reynolds eine Klage wegen eines "feindseligen Arbeitsumfelds" einreichten und Justin Baldoni darauf mit einer 400-Millionen-Dollar-Gegenklage (umgerechnet 385.174.000 Euro) antwortete. In seiner Klageschrift beschuldigt er Blake nicht nur des Machtmissbrauchs, sondern auch Ryan und Taylor, ihn in die Ecke gedrängt zu haben. Die Sängerin selbst beteuert laut Quellen, nie beabsichtigt zu haben, Teil dieses Streits zu sein. Ein Insider berichtete, sie sei davon ausgegangen, dass das Treffen schon beendet gewesen sei, als sie Blakes New Yorker Penthouse besucht habe. Es heißt, Taylor, die zudem die Patentante der Kinder von Blake und Ryan ist, wolle sich daher "höflich zurückziehen" und keine weitere Verstrickung riskieren.

Die Freundschaft zwischen Taylor und Blake galt mehr als ein Jahrzehnt lang als enger und typischer Promi-Bond. Die beiden feierten persönliche Meilensteine oft gemeinsam, und Blake war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil von Taylors innerem Kreis. Auf einem ihrer Alben erwähnt Swift sogar Blakes Kinder in einem Songtext, eine Hommage an die enge Verbindung der beiden Frauen. Noch vor wenigen Monaten wurden Taylor, Blake, Ryan und Taylors Partner Travis Kelce (35) bei einem gemeinsamen Abendessen in Manhattan gesichtet. Nun jedoch scheint das Verhältnis der beiden Frauen durch berufliche und rechtliche Turbulenzen auf eine harte Probe gestellt zu werden.

Getty Images / Frazer Harrison , Getty Images / Dimitrios Kambouris Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Instagram / blakelively Blake Lively und Taylor Swift umarmen sich

