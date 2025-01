Zurück zur Natürlichkeit: Jennifer Saro zeigt neue Haarfarbe

Für Jennifer Saro (29) steht das Jahr 2025 ganz im Zeichen der Veränderung. In einem Video auf Instagram ließ sie ihre Follower nun an einem ganz besonderen Friseurbesuch teilhaben. Der Clip zeigt, wie sich die Influencerin von ihren blonden Strähnen verabschiedet und stattdessen zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurückkehrt. Zum Schluss strahlt die ehemalige Bachelorette mit dunkelbraunen Haaren in die Kamera. Neue Extensions, ein frischer Schnitt und das professionelle Styling machen den Look der Beauty perfekt.

Die Reaktionen von Jennifers Fans zeigen, dass sich die Arbeit gelohnt hat. "Das steht dir so gut. Wow! Ich liebe den natürlicheren Look so sehr!", schwärmte eine Userin in den Kommentaren. Ein weiterer Follower schrieb: "Die dunklen Haare stehen dir megagut. Ich finde, sie bringen dein Gesicht mehr zum Strahlen." Vereinzelt finden sich allerdings auch Kritiker der Haartransformation. "Ich finde es ein bisschen zu dunkel, aber du bist trotzdem eine wunderschöne Frau", fand ein Nutzer.

Neben dem Thema Beauty spricht Jennifer auf Social Media auch immer wieder über ihr Familienleben. Im Jahr 2022 kam ihr Sohn zur Welt, den sie liebevoll "Keksi" nennt. Der Sohnemann der 30-Jährigen leidet an einem seltenen Gendefekt, der körperliche und geistige Einschränkungen mit sich bringt. Um ihren Spross bestmöglich zu fördern, scheut die TV-Bekanntheit weder Kosten noch Mühen. Im Dezember erklärte sie ihren Fans im Netz, dass sie als Privatversicherte Riesensummen für die Behandlungen vorstrecken muss: "Ich hab auch vorhin eine Krankenhausrechnung von Keksi bezahlt, alleine heute über 3.000 Euro."

