Edith Stehfests Tochter schickt ihr Küsse in den Dschungel

Edith Stehfest kämpft aktuell im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone. Innerhalb des Camps konnte sich die Sängerin bisher eher weniger Freunde machen, doch außerhalb sieht das Ganze etwas anders aus. Ihre kleine Tochter Aria Litera drückt ihrer Mama ganz fest die Daumen und lässt ihr ein bisschen Liebe zukommen. In einer Instagram-Story, die Eric Stehfest (35) hochgeladen hat, sitzt das kleine Mädchen auf den Schultern seines Papas und plappert fröhlich heraus: "Ich wünsche Mama ein Kussi. Mama, ich gebe dir ganz viel Freude und du wirst den Stern gewinnen."

Da Edith sowohl bei ihren Mitcampern als auch bei den Zuschauern aneckt, meldete sich Eric kürzlich im Netz und rechtfertigte das Verhalten seiner Ehefrau. "Ich möchte sagen, dass ich zu 100 Prozent zu meiner Frau stehe. Ich glaube ganz fest an Edith. Ich wünsche ihr, dass sie wieder zurückfindet zu dem, was sie wirklich ist und was sie ausmacht. [...] Wenn man sie ernst nimmt und respektiert, dann ist es mit Edith einfach wahnsinnig toll und inspirierend", stellte er klar. Eric habe das Gefühl, die anderen Frauen nehmen die DJane nicht wahr und vernachlässigen sie, weshalb sich die zweifache Mutter beweisen möchte.

Vor allem, wenn es um die Zubereitung des Abendessens geht, findet Edith mit ihren Ansichten wenig Gehör. Zwei Tage in Folge kümmerte sie sich um das Stück Fleisch, das die hungrigen Mäuler sättigen sollte. "Ich kenne mich ganz gut aus mit der Zubereitung von Fleisch, weil ich aus einer großen Familie komme und meine Oma und Mama gute Köchinnen sind", betonte Edith im Gespräch mit Nina Bott (47), die daraufhin anmerkte: "Du tust immer so, als hätten alle anderen null Ahnung." Die Situation artete in ein lautes Wortgefecht aus und konnte nicht zufriedenstellend geklärt werden.

Anzeige Anzeige

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Teilenehmerin, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige