Feuerrote Entzündung: Twenty4tim hat absolutes Sprechverbot

Twenty4tim (24) hat seit ein paar Wochen mit schweren Atemproblemen zu kämpfen – und hält seine Fans fleißig darüber auf dem Laufenden. Da seine Beschwerden aber nach wie vor nicht abgeklungen sind, hat der Influencer erneut einen Fachmann aufgesucht. "Ich hatte gestern eine Kamera in meinem Kehlkopf und es sieht alles andere als beruhigend aus. Die Ärztin selbst hat es als zehn von zehn beschrieben, aber sie wollte keine Panik machen. Wirklich eine kompetente Frau – habe mich sehr wohlgefühlt", schreibt Tim auf Instagram und erklärt: "Ich habe absolutes Sprechverbot gestern erhalten. Bis einschließlich nächste Woche Mittwoch. Kein Reden oder Flüstern, kein Räuspern, kein Singen oder Schreien."

Um seinen Followern nicht allzu große Sorgen zu bereiten, spart der Realitystar einen Großteil an Details aus, erläutert aber: "Mein eines Stimmband schwingt nicht mehr und ist feuerrot. Die Entzündung sah auf der Kamera wie diese typischen Google-Bilder aus, die man lieber nicht sieht." Seinen Fans möchte er keine Fotos davon zeigen. Die Medienpersönlichkeit behauptet, dass, falls sich ihr Zustand nicht bessert, sie vermutlich einen Spezialisten aufsuchen wird. Dieser wird dann "unter Narkose einen Abstrich von dem Gewebe bzw. den Stimmbändern nehmen."

Auch in den vergangenen Wochen konnte sich der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer stets auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen. Dass dies aber auch mal ausarten kann, musste Tim jüngst am eigenen Leib erfahren. Da seine Bewunderer Tims Aufenthaltsort durch seine Social-Media-Storys identifizieren konnten, stürmten einige von ihnen zur Notaufnahme, in der sich ihr Idol behandeln ließ. "Es stehen wirklich, wenn man das Krankenhaus erkennt, 30 bis 50 Menschen vor der Klinik. Egal zu welcher Uhrzeit", merkte Tim an und betonte, dass ihm das ein komisches Gefühl gebe.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Oktober 2024

Getty Images Twenty4tim, Influencer

