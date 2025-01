Jessica Simpsons größter Traum ist Super-Bowl-Halbzeitshow

Jessica Simpson (44) hat offenbart, dass sie alles dafür tun würde, eines Tages bei der legendären Halbzeitshow des Super Bowls aufzutreten. Ein Insider erklärte gegenüber einer unbekannten Quelle, dass Jessicas Leidenschaft für die Musik trotz ihrer vielfältigen Karriere nie aufgehört habe. "Es war schon immer mein Traum, Popstar zu sein und meine Songs im Radio zu hören", gestand Jessica wohl in einem Interview. Parallel kündigte die dreifache Mutter an, an einem neuen Album zu arbeiten, das für sie eine persönliche Rückkehr zu ihren Wurzeln bedeutet. "Es ist eine Entschuldigung an mich selbst, dafür, was ich durchgemacht habe", erklärte sie.

Musik spielte schon immer eine bedeutende Rolle in Jessicas Leben, auch wenn sie in den letzten Jahren vor allem durch ihre Mode- und Lifestyle-Marke Schlagzeilen gemacht hat. Laut dem Insider sei die Sängerin fest entschlossen, ihren Traum von einem Super-Bowl-Auftritt zu verfolgen: "Sie hat noch so viel zu geben und will die Bühne zurückerobern." Es sei jedoch nicht alles perfekt gelaufen: Ihr berüchtigtes Duett von "Who Will Save Your Soul" mit Jewel (50) im Jahr 2004 gilt bis heute als einer ihrer schwächeren Auftritte. Dennoch ist sich das Umfeld der Künstlerin sicher, dass Jessica mit ihrer großen Stimme und Bühnenpräsenz immer wieder das Publikum begeistern könne. Um ihrer Comeback-Vision näherzukommen, verbringt Jessica nun vermehrt Zeit in Nashville, wo sie an ihrem neuen Album arbeitet.

Privat war das vergangene Jahr eine besonders schwierige Zeit für die einstige Pop-Ikone. Sie und Eric (45), die Eltern von Maxwell, Ace und Birdie, haben in einem Statement Anfang des Monats ihre Trennung bestätigt. "Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", teilte Jessica mit. Die beiden hatten 2014 geheiratet und galten lange als Traumpaar. Freunde berichten, dass Jessica sich nun auf ihre Musik konzentriere, die ihr Halt und Stärke gebe. Trotz der Trennung scheint sie hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken: "Die Musik war schon immer mein sicherer Hafen", sagte sie einst in einem Interview. Für ihre Fans bedeutet das vor allem eins: neue Songs und vielleicht sogar der große Traum einer Super-Bowl-Halbzeitshow.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty / Dimitrios Kambouris Collage: Jessica Simpson und Eric Johnson

Anzeige Anzeige