Regelverstöße: Darauf müssen Dschungel-Stars nun verzichten

Die Dschungelcamper müssen in der heutigen Folge ganz stark sein. Nachdem sich die zwölf Stars bereits über 50 Regelverstöße im Dschungelcamp geleistet und nicht daran gedacht haben, sich fortan an die Regeln zu halten, gibt es nun verheerende Konsequenzen, unter denen vor allem eine Personengruppe leiden dürfte. Wie der offiziell Instagram-Account der Show nun spoilert, werden die Teilnehmer auf Zigarettenentzug gesetzt. "Die Zigaretten werden gestrichen", heißt es zu einem Foto, auf dem Hobbyraucherin Yeliz Koc (31) die Hände über den Kopf zusammenschlägt.

Für viele Dschungel-Fans ist diese Entscheidung allerdings nicht überraschend – immerhin wurde die Zigarettenration bisher in fast jeder Staffel gestrichen. "Darauf freue ich mich jede Staffel. Aber niemand wird je wieder deswegen so ausrasten wie der Daniele Negroni (29)", meint sich ein schadenfroher Social-Media-Nutzer. Ein weiterer scherzt: "Keine Sorge, Yeliz zieht sich neue Zigaretten aus ihrem Schlüppi" und spielt damit auf die Schmuggelaktion des Realitystars an. Wenig Schlaf, kaum Essen und keine Zigaretten – folgt nun die große Eskalation der Stars?

Bereits vor wenigen Tagen wurden die Regelverstöße im Camp thematisiert. "Jürgen (67), Lilly (48) und Sam (33) schlafen tagsüber. Yeliz raucht Zigaretten der anderen Stars. Zu allem Überfluss wurde Schmuggelware im Camp gefunden. Schmuggeln ist im Camp inakzeptabel", stand auf der Papierrolle geschrieben. Die Strafe? Alle bis auf zwei Luxusartikel mussten abgegeben werden. Da ein Teilnehmer bei der Abgabe pfuschte, musste Maurice Dziwak (26) das Kuscheltier seines Sohnes, das auf den Namen Schnuffel hört, abgeben. Lediglich Jürgen durfte sein Kissen behalten.

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

Anzeige Anzeige