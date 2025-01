Traurige Beichte: Yeliz Koc verletzte sich als Kind selbst

Im Dschungelcamp wird es heute tiefgründig zugleich. Während ihrer Nachtwache kommen Edith Stehfest und Yeliz Koc (31) ins Gespräch. Dabei erzählt Yeliz eine emotionale Geschichte aus ihrer Kindheit. "Seit meiner Jugend war ich so unglücklich, dass ich dachte, ich passe nicht auf diesen Planeten", erinnert sich das Reality-Sternchen. Ihre unglücklichen Emotionen steigerten sich aber offenbar noch: "Dann war es so, dass ich mich bewusst geritzt habe, damit meine Mutter es sieht. [...] Meine Mutter war so verzweifelt, weil sie dachte: 'Ich habe so ein wunderschönes Kind, was hat die nur?'" Erst durch ihren Eintritt ins Reality-TV konnte Yeliz einen Sinn finden: "Reality-Formate haben mir definitiv, kein Witz, das Leben gerettet."

Das ist aber nicht die einzige Beichte, die Yeliz ablegt. Auch erzählt sie Edith von einer Beziehung, die wohl noch gar nicht so lange zurückliegt. "Letztes Jahr hatte ich so ein Jahr, da ging es mir gar nicht gut. [...] Ich konnte nicht einmal den Namen aussprechen, ohne zu heulen. Ich habe wirklich morgens bis abends bis in die Nacht geweint", meint die Mutter einer Tochter sichtlich emotional. Um wen es sich dabei handelt, offenbart sie allerdings nicht. Edith kann ihr Empfinden aber gut verstehen und stellt die spirituelle These auf, dass Yeliz' Probleme vielleicht auf ihre Seele zurückzuführen sind – eine alte Seele finde sich nämlich nur schwer in dieser Welt zurecht, so Edith.

Private Themen kommen in der Abgeschiedenheit des Dschungels schnell auf den Tisch. Auch Yeliz hielt nicht lange hinter dem Berg. So sprach sie unter anderem schon über ihr derzeitiges Verhältnis zu ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33), dem Vater ihres Kindes. Lange war die Beziehung angespannt und Jimi löste mit seiner Aussage, er sei ein "unfreiwilliger Erzeuger" von Töchterchen Snow (3), einen kleinen Skandal aus. Mittlerweile haben sich die Eltern aber offenbar wieder angenähert. Dennoch gebe es noch viele Unklarheiten, so Yeliz am Lagerfeuer: "Ich würde schon gern wissen, was mit ihm los war, warum er nichts von seiner Tochter wissen wollte."

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc posiert mit ihrer Tochter Snow, 2024

