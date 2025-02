Amira Aly ist bald in der Serie "Marie fängt Feuer" zu sehen

Amira Aly (32), die Moderatorin und Ex-Partnerin von Oliver Pocher (46), feiert ihren nächsten Karriereschritt als Schauspielerin. Sie wird in der beliebten ZDF-Serie "Marie fängt Feuer" eine Nebenrolle übernehmen, wie sie mit einem kurzen Clip bereits auf Instagram bekannt gab. Nun wurden weitere Details und Gaststars bekannt, wie die Nachrichtenagentur spot on news publizierte: In der Episode "Verschüttet", die am Donnerstag, 13. März, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, verkörpert Amira die Reporterin Lissa. Neben ihr werden auch der aus "Doctor's Diary" bekannte Kai Schumann (48) sowie August Zirner (69) in der neuen Staffel der Heimatserie zu sehen sein, die insgesamt aus vier Episoden besteht. Wieder mit dabei ist "Eberhofer"-Star Eisi Gulp (69) als Paul Nowak und Christine Eixenberger (38) in der Hauptrolle.

Die Handlung dieser speziellen Episode ist vielversprechend, denn laut ZDF begleitet Lissa ein "spannendes Rettungsdrama" journalistisch: Vier Jugendliche werden nach dem Konsum von Drogen in einer Höhle in den Murnauer Bergen eingeschlossen. Während die Hauptfigur Marie zusammen mit Feuerwehr und Bergwacht alles daran setzt, die Jugendlichen aus ihrer lebensgefährlichen Lage zu befreien, sorgt Amiras Figur dafür, dass die brisanten Ereignisse ihren Weg in die Medien finden. Es ist nicht Amiras erste Schauspielrolle – 2023 stand die ehemalige "Prominent"-Moderatorin bereits in der Serie Das Traumschiff vor der Kamera und zeigte, dass sie abseits der Moderation auch schauspielerisches Talent besitzt.

Nachdem Amira ihr neues Engagement im Sommer in den sozialen Medien geteilt hatte, teilten sich die Meinungen ihrer Follower: Während viele Fans ihre Schritte bejubeln, gibt es auch kritische Stimmen, die behaupten, ihre Karriere verdanke sie maßgeblich ihrem Ex-Mann. Die 32-Jährige ließ diese Vorwürfe bisher unkommentiert. Oliver lernte sie vor rund zehn Jahren über eine Dating-App kennen. Das Model und der Entertainer heirateten 2019 und bekamen zwei Kinder. Im Juli 2024 folgte die Scheidung. Mittlerweile ist Amira, die ab Februar "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" moderieren wird, in einer Beziehung mit dem "taff"-Moderator Christian Düren (34). Ihr Engagement in der Schauspielerei zeigt einmal mehr, dass sie auch beruflich eigene Wege geht und neue Herausforderungen annimmt – ein wohlüberlegter Schritt in ihrer noch jungen, vielseitigen Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

Anzeige Anzeige