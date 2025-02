Diese Knirpse verfolgen ihre Dschungelcamp-Eltern im TV

Hinter den Bildschirmen fiebern die Zuschauer Tag für Tag mit den Dschungelcampern mit. Doch vor allem die Kids der diesjährigen Dschungel-Crew drücken ihren geliebten Eltern ganz fest die Däumchen. Schauspielerin Nina Bott (47) hat sogar ein Quartett, das sie supportet, bestehend aus dem 21-jährigen Lennox, der neunjährigen Luna, dem fünfjährigen Lio und dem dreijährigen Lobo. Die Neunjährige ist sogar mit ihrer Mama nach Australien gereist, um sie vor Ort zu unterstützen. Während Nina um die Dschungelkrone kämpft, absolviert sie ein Praktikum in einer Koala-Auffangstation.

Auch Timur Ülker (35) hat seine Familie vor Ort – und das wird für ihn nach seinem Auszug wohl eine schöne Überraschung sein. Denn noch bei seinem Einzug war das sein größter Wunsch. Inmitten seines Dschungelabenteuers wurde dieser dann wahr. "Auf geht es ins Abenteuer Dschungel. Ich bin gespannt, was uns erwartet und freue mich auf jeden Moment", schrieb die Verlobte des GZSZ-Stars in einem Beitrag auf Instagram und verriet damit, dass sie und Tochter Ileya ab sofort vor Ort mit Timur mitfiebern. Auch Lilly Becker (48) wird noch in Australien besucht. Am 10. Februar fliegt ihr Sohn Amadeus nach Australien, um mit seiner Mutter seinen 15. Geburtstag und vielleicht ja sogar den Erhalt der Dschungelkrone zu feiern.

Yeliz Koc (31)' Tochter Snow Elanie (3), Alessia Herrens (23) kleine Anisa-Amalia sowie Edith Stehfests Kids Aria und Aaron beklatschen ihre Eltern vom Screen aus. Wie stolz die kleine Aria auf Mama Edith ist, zeigte Eric (35) in einem süßen Instagram-Video. In dem Clip sitzt Aria fröhlich auf den Schultern ihres Papas Eric und teilt einen herzlichen Wunsch mit: "Ich wünsche Mama ein Kussi. Mama, ich gebe dir ganz viel Freude und du wirst den Stern gewinnen." Diese liebevolle Unterstützung zeigte, wie fest die Familie hinter Edith steht, auch wenn es im Camp bei den Mitcampern mal knirschte.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

