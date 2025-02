Diese Stars gratulieren Lily Collins zur Geburt ihres Babys

Am Freitag sorgte Lily Collins (35) für eine riesige Überraschung: Die Schauspielerin verkündete, dass sie und ihr Mann Charlie McDowell (41) nun Eltern einer kleinen Tochter sind, die per Leihmutter zur Welt kam. Ihre Bekanntgabe auf Instagram löste eine ganze Flut an Glückwünschen aus. Auch zahlreiche Promi-Kollegen freuen sich für die frischgebackenen Eltern. "Mama und Papa", schreibt beispielsweise Lilys Emily in Paris-Co-Star Ashley Park (33) begeistert und versieht ihren Kommentar mit zahlreichen roten Herzen.Auch

Auch Hollywood-Größen wie Nina Dobrev (36) und Sofia Richie (26) hinterlassen ihre Gratulationen. Während die Vampire Diaries-Bekanntheit ihre Glücksgefühle mit einem weinenden Emoji ausdrückt, gratuliert die Tochter von Lionel Richie (75) mit den Worten: "Ich liebe euch alle so sehr! Herzlichen Glückwunsch." Von dem Schwall an Glückwünschen zeigt sich Neu-Papa Charlie besonders berührt. "Danke für all die netten Nachrichten und die Liebe. Wir sind überglücklich und sehr dankbar", schwärmt er in den Kommentaren.

Auch Lily fand rührende Worte, die sie an ihre neugeborene Tochter richtete. "Willkommen im Zentrum unserer Welt: Tove Jane McDowell. [...] Wir lieben dich bis zum Mond und wieder zurück", schrieb sie emotional zu einem Foto, das das kleine Mädchen eingekuschelt in einem Babynest zeigt. Die Tochter der Popikone Phil Collins (74) bedankte sich zudem herzlich bei ihrer Leihmutter und allen, die dem Paar auf seiner Kinderwunschreise geholfen haben.

Getty Images Lily Collins und Nina Dobrev im September 2012

Instagram / charliemcdowell Tove Jane McDowel, Lily Collins' Tochter

