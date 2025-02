Läuten bei Kylie Jenner und Timothée bald Hochzeitsglocken?

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) scheinen ihre Zukunftspläne intensiv zu diskutieren. Das Paar, das seit 2023 zusammen ist, hat laut einem Insider inzwischen eine feste und ernste Beziehung aufgebaut. Während viele zunächst dachten, die Beziehung würde nicht lange halten, beweisen sie das Gegenteil. Angeheizt durch ihre starken Gefühle füreinander, soll sogar das Thema Heirat inzwischen auf den Tisch gekommen sein. "Für Kylie war es früher nie besonders wichtig zu heiraten, aber das hat sich durch Timothée geändert", verrät eine Quelle verheißungsvoll gegenüber Page Six.

Die Ernsthaftigkeit der Beziehung zeigt sich auch im gegenseitigen Support. Für Kylie war es ein besonderer Moment, als Timothée kürzlich für einen Oscar in der Kategorie "Bester Schauspieler" nominiert wurde. "Sie wusste, dass es passieren würde, aber als sie seinen Namen auf dem Bildschirm sah, war es unglaublich", erzählt ein Nahestehender. Die Unternehmerin soll vor Stolz nur so strahlen und sich darauf freuen, seinen Erfolg gemeinsam zu feiern. Gleichzeitig achtet der Schauspieler darauf, ihre Prioritäten und Termine zu respektieren, was entscheidend zu der Harmonie der Beziehung beiträgt, so die Quelle weiter.

Das Paar hat sich sogar bereits in die jeweiligen Familien integriert, heißt es. Während Kylie sich wunderbar mit Timothées Familie versteht, habe auch der Schauspieler bereits einen festen Platz in ihrem Umfeld gefunden. Trotz der Ernsthaftigkeit sei die Beziehung leicht und verspielt, betonen Bekannte der beiden. Dazu passt die lockere Dynamik zwischen Kylie und Timothée, die sich nicht nur gegenseitig unterstützen, sondern auch viel Zuneigung zeigen. Dieses Zusammenspiel aus Spaß und Nähe macht die Verbindung des ungleichen Paares so besonders, sagt ein Insider: "Alle lieben die beiden zusammen."

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

