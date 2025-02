Prinz William und Prinzessin Kate gedenken Holocaust-Opfern

Die britischen Royals Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) haben sich anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau mit Holocaust-Überlebenden getroffen. Die bewegende Veranstaltung fand am vergangenen Montag in London statt. Die große Anteilnahme war dem berühmten Paar im Laufe ihres Aufenthalts deutlich anzusehen. Ein rührender Moment stellte Williams Rede dar. Laut Daily Mail verkündete er: "Ich fühle mich geehrt, heute hier zu sein, um den Holocaust-Gedenktag zu begehen und der Millionen zu gedenken, die während des Holocausts und in nachfolgenden Genoziden ermordet wurden."

Im Rahmen des Events traf das königliche Paar einige Überlebende und unterhielt sich intensiv mit ihnen. Manche der Anwesenden hatten bereits die Möglichkeit, den Royals zuvor schon einmal zu begegnen. Yvonne Bernstein und Kate sahen sich schon im Jahr 2020, als die 87-Jährige von der Prinzessin für ihr Projekt fotografiert wurde. Daran erinnerte sich Kate sogar und meinte: "Welch eine Freude für mich, eine alte Freundin wiederzusehen."

Der gemeinsame Auftritt der beiden geschieht nach einigen herausfordernden Monaten im Leben der dreifachen Eltern. Kate musste sich im vergangenen Jahr ihrer Krebsdiagnose sowie intensiven Monaten der Behandlung stellen. In dieser harten Zeit stand ihr Ehemann aber unerschütterlich als Unterstützung an ihrer Seite. Eine Quelle verriet gegenüber People, wie viel ihr das bedeutete: "Für die Prinzessin sind die Familie – ihr Mann und die Kinder – das Allerwichtigste."

Getty Images Prinzessin Kate mit der Holocaust-Überlebenden Yvonne Bernstein

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

