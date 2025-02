Ryan Reynolds lobt Hugh Jackmans Einfluss auf seine Karriere

Ryan Reynolds (48) überraschte am vergangenen Freitag seinen langjährigen Freund Hugh Jackman (56) auf der Bühne in der Radio City Music Hall in New York, wie die Daily Mail berichtet. Der Schauspieler hielt während der laufenden Show eine emotionale Ansprache und erzählte, wie stark ihn Hugh als Mensch und Schauspieler geprägt hat, seit sie sich vor 16 Jahren beim Dreh von X-Men Origins: Wolverine kennenlernten. "Was ich da gesehen habe, war so ziemlich das Beste, was man erleben kann, wenn man sich in der Branche hocharbeitet. Er ist echt der beste Mensch, den ich kenne – und ich habe vier Kinder!", schwärmte Ryan laut dem Magazin People. Hugh bedankte sich mit einem herzlichen "Ich liebe dich" bei seinem Kollegen.

Die rührende Szene spielt sich während einer schwierigen Phase im Leben beider Schauspieler ab. Ryan befindet sich mitten in einer rechtlichen Auseinandersetzung um den Film It Ends With Us, der unter anderem von seiner Frau Blake Lively (37) produziert wird. Regisseur Justin Baldoni (41) hatte das Paar wegen Verleumdung verklagt und schwere Anschuldigungen erhoben. Gleichzeitig geriet Hugh jüngst durch die Enthüllung seiner Beziehung zur Schauspielerin Sutton Foster (49) ins Rampenlicht, nachdem er sich 2023 überraschend von seiner Frau Deborra-Lee Furness (69) getrennt hatte. Beide Stars sehen sich in der Öffentlichkeit momentan mit Herausforderungen konfrontiert, die ihr jahrelang makelloses Rufbild verändern könnten.

Ryan und Hugh verbindet jedoch nicht nur eine berufliche Zusammenarbeit, sondern auch eine enge Freundschaft, die das turbulente Hollywood über Jahre überdauert hat. Hugh, der als bodenständiger Gentleman bekannt ist, beeindruckte Ryan schon früh mit seiner Freundlichkeit gegenüber Filmcrews: "Er zeigte eine gewisse Höflichkeit, Sanftmut und Neugier und legte Wert auf jedes einzelne Crew-Mitglied, mit dem wir zusammenarbeiteten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Juli 2024

Anzeige Anzeige