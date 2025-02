Anna-Maria Ferchichi und Bushido feiern ihren 14. Jahrestag

Anna-Maria Ferchichi (43) meldet sich mit einem breiten Grinsen bei ihren Fans auf Instagram: Die Influencerin und ihr Ehemann Bushido (46) feiern ein ganz besonderes Jubiläum – und zwar ihren 14. Jahrestag. "Wir haben uns damals auf einer Veranstaltung kennengelernt, die Nacht zusammen verbracht und sind von da an zusammen gewesen. Wenn ich sehe, was wir uns alles gemeinsam aufgebaut haben, werde ich unendlich glücklich und dankbar", erinnert sich die Familienmama zurück.

Ihre Worte untermalt Anna-Maria mit einem Schnappschuss, auf dem sie und der Rapper sich leidenschaftlich küssen. Aber haben die Eheleute auch etwas Besonderes geplant? "Anis und ich halten es eher schlicht mit unserem Jahrestag heute. Unser Tag ist total entspannt. Wir sind da nicht so auf Zwang, an diesen 'speziellen' Tagen", erklärt die Schwester von Sarah Connor (44) und ergänzt glücklich: "Ich finde das ganz angenehm. Aber trotzdem bin ich total happy den ganzen Tag."

Was ihre und Bushidos Beziehung betrifft, zeigt sich Anna-Maria stets offen. Nicht nur in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" erzählt die Medienpersönlichkeit offen mit ihrem Schatz von ihrem Liebesleben – auch auf Social Media gibt sie ihren treuen Fans regelmäßig private Einblicke. So plauderte sie unter anderem über das "beste Stück" ihres Mannes oder verriet, wie es bei ihr in Sachen Sex während der Schwangerschaft aussah.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2025

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

