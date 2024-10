Pikant: Anna-Maria Ferchichi plaudert offen über Sexleben

Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (46) führen seit vielen Jahren wohl nicht nur eine glückliche Ehe, sondern haben offenbar auch ein erfülltes Sexleben. Das deutet die Schwester von Sarah Connor (44) jetzt zumindest in einer Fragerunde auf Instagram an. In dieser enthüllt sie ungehemmt einige pikante Details darüber, was sich bei ihr im Schlafzimmer abspielt. Neben ihren Vorlieben verrät die Familienmama auch, wie es um Geschlechtsverkehr während und nach ihren bisherigen Schwangerschaften stand. "Wir haben in den Schwangerschaften immer sehr guten Sex gehabt und ich hatte teilweise mehr Lust!", erzählt Anna-Maria und führt aus: "Wir haben [nach den Geburten] brav die vier Wochen abgewartet und dann sofort wieder Sex gehabt."

Dass die Influencerin offen über Intimität und Co. spricht, kommt nicht von ungefähr. In ihrer Social-Media-Story erklärt sie gegenüber ihren Fans: "Sex war bei uns zu Hause kein Tabuthema. Unsere Eltern haben uns sehr offen erzogen, was dazu geführt hat, eine tolle Beziehung zu Sex zu haben. Ohne Scham." Für diese lockere Einstellung bekommt Anna-Maria viel Zuspruch von ihren Bewunderern. "Super, wie du mit dem Thema Sex umgehst!", lobt sie beispielsweise ein User des Onlineportals.

Was ihr Sexleben anbelangt, plaudern die 42-Jährige und ihr Ehemann auch in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" aus dem Nähkästchen. Zuletzt eröffnete das Paar zum Beispiel, wie oft es miteinander intim werde: "In einem geregelten Alltag haben wir mindestens dreimal die Woche Sex", behauptete die Social-Media-Bekanntheit und betonte zudem: "Jetzt schafft Sex vor allem Nähe. Natürlich ist es auch ein Trieb. Aber vor allem sind wir uns da ganz nah – abgesehen davon, was man da eben miteinander macht."

Instagram / anna_maria_ferchichi/ Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

