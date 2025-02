Diddy muss wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus

P. Diddy (55) wurde am späten Donnerstagabend aus dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Laut The Post geschah der Transport zum Brooklyn Hospital Center um etwa 22 Uhr, um Aufmerksamkeit zu vermeiden – sowohl von Mithäftlingen als auch vom Gefängnispersonal. Der Grund für den medizinischen Besuch: Der Unternehmer klagte über Kniebeschwerden und unterzog sich einer MRT-Untersuchung. Bereits wenige Stunden später kehrte er in seine Zelle zurück. Spekulationen über einen möglichen Kampf im Gefängnis oder andere Notfälle sollen nach Aussage von Quellen unbegründet sein.

Diddy, der derzeit auf seinen Prozess wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels wartet, hatte in der Vergangenheit wiederholt Probleme mit seinem Knie. Allein in den Jahren 2018 bis 2020 musste er sich laut eigener Aussage vier Operationen unterziehen, darunter eine Kniegelenkersatzoperation. Damals erklärte er seinen Fans über Instagram, dass er oft ungeschickt sei. "Ich stolpere, ich falle. Es ist immer etwas", räumte er ein.

Aktuell steht der Musiker wegen schwerwiegender Vorwürfe im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Gründer des Labels Bad Boy Records, der seit Jahrzehnten eine feste Größe im Musikgeschäft ist, sieht sich nicht nur mit Sexhandelsvorwürfen konfrontiert, sondern auch mit Anklagen wegen Erpressung und Prostitution. Trotz seiner wiederholten Beteuerungen, unschuldig zu sein, wurde ihm die Freilassung auf Kaution bereits mehrfach verweigert. Bis zu seinem Prozessbeginn am 5. Mai 2025 muss Diddy bis auf Weiteres hinter Gittern bleiben.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy im Februar 2019

