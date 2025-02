Kendall Jenner überrascht Gäste als Barkeeperin in Las Vegas

Kendall Jenner (29) hat am Freitagabend für eine Überraschung in einem Luxushotel in Las Vegas gesorgt. Wie MailOnline berichtete, arbeitete das Supermodel als Barkeeperin bei der Eröffnung des neuen Restaurants Amaya Modern Mexican im Cosmopolitan Hotel. Dabei servierte sie Cocktails mit ihrem preisgekrönten 818 Tequila und begeisterte Gäste mit ihrer charmanten Art. Gekleidet in ein elegantes, espressofarbenes Minikleid, bereitete Kendall unter anderem scharfe Margaritas zu und nahm sich später Zeit, mit Freunden selbst einige Drinks zu genießen. Zwischen Gesprächen und Getränken ließ sie sich auch Chips und Guacamole schmecken.

Hinter der Bar zu stehen, ist für Kendall inzwischen fast Routine. Seit sie ihre Tequila-Marke im Jahr 2021 auf den Markt gebracht hat, taucht sie immer wieder an verschiedenen Orten auf, um ihre Marke persönlich zu promoten. Dabei hat sie schon überraschende Aktionen gewagt. So besuchte sie dieses Jahr unter anderem College-Bars, um mit Studierenden Cocktails zu mixen und sogar Hauspartys mit Pizza und Tequila zu beliefern. Ihre neuesten Marketingtouren führten sie quer durch die Vereinigten Staaten, einschließlich verschiedener Städte im Mittleren Westen, wo sie das Bewusstsein für 818 Tequila gezielt stärken wollte.

Kendall, die ihre Marke nach dem Gebietscode ihrer Heimatstadt Calabasas benannte, sieht sich als Vorreiterin für weiblich geführte Spirituosenunternehmen. In einem Interview mit Harper’s Bazaar Australia erklärte sie, dass sie von der Geschichte und Herstellung von Tequila fasziniert sei und etwas erschaffen wollte, das besonders die jüngere Generation anspricht. Nachhaltigkeit liegt ihr dabei besonders am Herzen. Vom Produktionsprozess bis hin zur Verpackung achtet sie darauf, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Für Kendall ist Tequila mehr als ein Getränk – es ist eine Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. "Die Abende mit Freunden, an denen wir Tequila trinken und über alles Mögliche sprechen, das ist für mich das Besondere daran", erklärte sie einst.

Getty Images Kendall Jenner bei der "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth"-Show, September 2024

Nassou.fr / MEGA Kendall Jenner im Auugust 2024

