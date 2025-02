Lily Collins' Kinderwunsch half bei Essstörungsbewältigung

Lily Collins (35) und ihr Ehemann Charlie McDowell (41) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Paar, das seit 2021 verheiratet ist, begrüßte seine Tochter Tove Jane McDowell durch eine Leihmutter und teilte die frohe Nachricht kürzlich auf Instagram. "Willkommen im Mittelpunkt unserer Welt, Tove Jane McDowell", schrieb Lily zu einem Foto des Babys mit einem geblümten Häubchen. In ihrem Post drückte die Schauspielerin außerdem ihre Dankbarkeit gegenüber der Leihmutter und allen Beteiligten aus: "Wir lieben dich bis zum Mond und zurück." Laut TMZ kam das Baby Anfang der Woche in Nordkalifornien zur Welt.

Der Wunsch nach einer eigenen Familie spielte für Lily schon lange eine große Rolle. In Interviews sprach sie offen darüber, wie dieser Wunsch sie motivierte, ihre Essstörung zu überwinden. 2017 erzählte sie gegenüber Us Weekly, dass sie keine bestimmte Erkenntnis hatte, die sie zur Genesung führte, aber der Gedanke an zukünftige Kinder habe ihr geholfen, sich zu verändern: "Ich wollte keine Probleme in eine Familie einbringen." Lily, die in der Netflix-Dramaserie "To The Bone" bereits eine Person mit Anorexie spielte, erklärte damals auch, dass sie immer noch in der Genesung sei, aber gelernt habe, nicht mehr von der Krankheit kontrolliert zu werden.

Die frischgebackene Mutter ist die Tochter von Sänger und Musiklegende Phil Collins (74) und dessen Ex-Frau Jill Tavelman. Ihr Mann Charlie wiederum entstammt einer anderen prominenten Familie. Seine Eltern sind die Schauspieler Malcolm McDowell und Mary Steenburgen (71). Seit ihrer Hochzeit 2021 in Colorado führen Lily und Charlie abseits des Rampenlichts ein privates Leben. Lily, die trotz ihrer Model-Karriere und Schauspieljobs immer die Familie an erster Stelle sehen möchte, scheint mit der Geburt von Tove ihren Traum wahr gemacht zu haben. Der Name ihrer Tochter könnte eine Anspielung auf Tove Jansson sein, deren Roman "The Summer Book" Charlie als Regisseur kürzlich adaptierte und bei dem Lily als ausführende Produzentin fungierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins und mit seiner Tochter Lily