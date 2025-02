Beyoncé gibt Einblick ins Mutter-Dasein während Welttournee

In ihrem Konzertfilm "Renaissance", der ihre gleichnamige Tour begleitet, spricht Sängerin Beyoncé offen über die Herausforderungen, ihre Karriere und das Familienleben miteinander zu vereinen. Laut der 43-Jährigen, die gemeinsam mit ihrem Mann Jay-Z (55) drei Kinder hat – Blue Ivy (13) sowie die Zwillinge Sir und Rumi – hat der Nachwuchs stets oberste Priorität: "Mein erster Job sind meine Kinder, und sie sind meine Priorität."

Trotz ihres vollen Terminplans bemüht sich Beyoncé, ihren Kindern eine normale Routine zu bieten. "Ich bringe sie zur Schule und gehe mit ihnen einkaufen – all die Dinge, die Mütter tun", erklärt sie in dem Streifen weiter. Auch ihre Mutter Tina Knowles (71) kommt in dem Konzertfilm zu Wort: "Es ist das Schönste für mich, zu sehen, wie viel Liebe du für deine Kinder hast und mit welcher Geduld du sie erziehst", schwärmt Tina direkt an Beyoncé gerichtet. Obwohl Beyoncé ein großes Team um sich hat, das sie bei ihrer Karriere unterstützt, scheint sie in ihrer Rolle als Mutter so bodenständig wie möglich bleiben zu wollen.

Bei der 67. Grammy-Verleihung ging Beyoncé kürzlich mit elf Nominierungen ins Rennen. Ihr neuestes Album "Cowboy Carter", das im März 2024 veröffentlicht wurde, holte den Grammy für das beste Country-Album des Jahres. Damit ist Beyoncé die erste farbige Frau, die diese Kategorie für sich entscheiden konnte. Sicher ein Höhepunkt ihres Berufslebens – während es im privaten Bereich der Sängerin rumort: Ihr Ehemann Jay-Z, mit dem sie seit 2008 verheiratet ist, wird aktuell des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

