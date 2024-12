Schlupfloch könnte Jay-Z vor Vergewaltigungsprozess retten

Jay-Z (55) sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Der Rapper soll im Jahr 2000 ein junges Mädchen vergewaltigt haben. Wie TMZ berichtet, soll sein Anwalt Alex Spiro jetzt aber versuchen, eine Abweisung der Klage zu erreichen. Demnach behauptet er, das Gesetz, auf dem die Klage beruht, sei erst drei Monate nach der mutmaßlichen Straftat in Kraft getreten und könne daher nicht rückwirkend gegen den "Empire State Of Mind"-Interpreten angewandt werden. Darüber hinaus gelte es nur für Handlungen, die sich innerhalb von New York City abgespielt haben – und das sei bei dem angeblichen Übergriff nicht der Fall.

Wie viel Erfolg Jay-Z und sein Anwalt damit haben werden, wird sich zeigen. Jedoch wurden bereits in den vergangenen Wochen mehrere Anträge des 55-Jährigen abgelehnt, darunter die Forderung, die Identität der Klägerin zu veröffentlichen sowie den Fall einfach abzuweisen. Laut einem fünfseitigen Dokument, das unter anderem Daily Mail vorlag, warf die zuständige Richterin dem Musiker und seinem Anwaltsteam vor, das Verfahren beschleunigen zu wollen und erklärte ihr Verhalten für "streitlustig" und voller "hetzerischer Sprache und persönlich gerichteter Angriffe". "Der Gerichtshof wird das Gerichtsverfahren nicht beschleunigen, nur weil ein Anwalt dies verlangt", stellte sie klar.

Die Anschuldigungen gegen den Ehemann von Beyoncé (43) wurden vor wenigen Wochen erhoben. Jay-Z soll in Anwesenheit von P. Diddy (55) ein 13-jähriges Mädchen auf einer MTV Video Music Awards-Afterparty sexuell missbraucht haben. Der "Drunk in Love"-Rapper wies die Behauptungen jedoch von sich und beteuerte auf X seine Unschuld. "Mein einziger Kummer gilt meiner Familie. Meine Frau und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem ihre Freunde sicherlich die Berichterstattung der Presse mitbekommen und Fragen über die Art dieser Behauptungen stellen werden, und ihnen die Grausamkeit und Gier der Menschen erklären", betonte er und ergänzte: "Ich trauere um einen weiteren Verlust von Unschuld."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und P. Diddy im Februar 2019