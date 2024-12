Süße Geste: Prinz Louis bedankt sich bei seinen Großeltern

Prinz Louis (6), der jüngste Spross von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), hat mit nur sechs Jahren alle Herzen erobert. Bei einem Gottesdienst am 6. Dezember in der Westminster Abbey hängte er eine rote Karte an den "Kindness Tree" [z. Dt., Baum der Güte], auf der geschrieben stand: "Danke an Oma und Opa, weil sie mit mir gespielt haben." Mit dieser liebevollen Geste zeigte der kleine Prinz seine Dankbarkeit gegenüber seinen Großeltern und bewegte damit nicht nur seine Familie, sondern auch alle Anwesenden.

In diesem Jahr hatte die königliche Familie einige Herausforderungen zu bewältigen, und die Unterstützung der Großeltern Michael (75) und Carole Middleton (69) war dabei von unschätzbarem Wert. Während Prinz William seinen königlichen Pflichten nachkam, standen Prinzessin Kates Eltern ihren Enkeln Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Louis zur Seite, schenkten ihnen zusätzliche Liebe und Aufmerksamkeit und halfen dabei, den Alltag in der schwierigen Lebensphase zu meistern. Die Großeltern verbrachten viel Zeit mit den Kindern, spielten mit ihnen und sorgten dafür, dass sie inmitten der Verantwortung ihrer Eltern dennoch eine unbeschwerte Kindheit genießen konnten. Louis' dankbare Worte an seine Großeltern zeugen von der engen Bindung, die zwischen ihnen besteht, und rührten viele Zuschauer des Gottesdienstes zu Tränen.

Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail, dass Louis in letzter Zeit ruhiger geworden sei: "Er hat immer noch diese freche Ader, die die Leute lieben, aber er fängt wirklich an, ruhiger zu werden. Er erledigt seine Aufgaben und scheint sich in der Öffentlichkeit besser zu benehmen." Seine Schwester Charlotte sei ihm dabei eine große Hilfe. "Sie ist die ultimative große Schwester, wie eine kleine Glucke kümmert sie sich um ihn. Wenn er aus der Reihe tanzt, weist sie ihn zurecht", erzählte der Insider weiter. Auch Prinzessin Kate teile immer wieder Einblicke in das Familienleben und zeige, wie wichtig ihr ein bodenständiger Alltag für die Kinder ist. "Sie hält die Familie auf dem Boden der Tatsachen. Das Zuhause ist ein sicherer Hafen", sagte eine Quelle.

