Immer dabei: Das frühstückt König Charles III. auf Reisen

König Charles III. (76) ist nicht nur für seine Hingabe an königliche Pflichten bekannt, sondern auch für seine Vorlieben, die oft als ungewöhnlich beschrieben werden. So nimmt der britische Monarch auf seine Reisen stets ein speziell zusammengestelltes Frühstücksset mit. Dieses umfasst unter anderem sechs verschiedene Sorten Honig, spezielles Müsli und Trockenfrüchte. Sein ehemaliger Küchenchef Graham Newbould verriet einmal, dass Charles auch hausgemachtes Brot und frische Fruchtsäfte bevorzugt. "Der Frühstückskoffer geht immer mit, egal wohin der Prinz reist", erklärte er gegenüber OK!.

Charles' außergewöhnliche Ansprüche gehen jedoch über sein Essen hinaus. Während seiner Zeit als Prinz von Wales sorgte er immer wieder für Schlagzeilen, weil er angeblich sogar seine eigenen Landschaftsgemälde und ausgesuchtes Toilettenpapier auf Reisen mitnahm. Seine Vorlieben stehen jedoch oft im Einklang mit seinen Überzeugungen. Als Umweltaktivist macht er insbesondere beim Thema Mobilität keine Ausnahmen. Sein 1970er Aston Martin, ein Geschenk von Queen Elizabeth II. (✝96) zu seinem 21. Geburtstag, wurde 2008 auf umweltfreundlichen Bioethanol-Betrieb umgerüstet. Der Brennstoff wird aus überschüssigem englischen Weißwein und Käsemolke hergestellt. "Es läuft nicht nur sauberer, sondern riecht auch köstlich während der Fahrt", scherzte Charles einmal.

Die Umweltliebe des Königs spiegelt sich auch in anderen Initiativen wider. Schon 2007 wurde der Royal Train testweise mit altem Speiseöl betrieben – ebenfalls durch Charles' Engagement. Seit Jahrzehnten plädiert er für biologische Landwirtschaft und nachhaltige Lösungen und rief 2020 die Initiative Terra Carta ins Leben, die sich auf die Förderung einer umweltfreundlichen Wirtschaft konzentriert. Doch trotz seiner Hingabe zu globalen Themen ist Charles auch ein Mensch, der private Rituale und Gewohnheiten schätzt. Diese Kombination aus Pflichtbewusstsein und Individualität macht ihn zu einer besonders interessanten Figur auf dem königlichen Parkett.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. in Apia, Samoa

Getty Images König Charles III., britischer Royal

