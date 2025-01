Kaiserschnitt: Charlotte Crosby fiebert der Geburt entgegen

Charlotte Crosby (34), bekannt aus der Reality-TV-Serie Geordie Shore, steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Schwangerschaft sei allerdings alles andere als leicht, wie sie im Gespräch mit dem Mirror betonte: "Ich überlebe im Moment nur." Seit Wochen kämpfe sie mit starker Übelkeit und fühle sich krank. Darüber hinaus wurde sie im achten Monat Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Trotz aller Herausforderungen bereitet sich die junge Unternehmerin nun intensiv auf die Geburt vor, die per geplantem Kaiserschnitt erfolgen wird: "Ich bin so bereit, dieses Baby jetzt zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten." Bereits bei ihrer ersten Tochter hatte sie sich nach einer traumatischen Operation wegen einer Eileiterschwangerschaft im Jahr 2016 gegen eine natürliche Geburt entschieden. Sie wolle nie wieder das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. "Außerdem habe ich absolut keine Lust, ein Baby aus meiner Vagina zu pressen, das ist mir zu schwer."

Gemeinsam mit ihrem Verlobten Jake Ankers erwartet sie eine weitere Tochter, wie das Paar bei einer Gender-Reveal-Feier auf den Malediven bekannt gab. Doch die Freude war nicht sofort bei allen gleich groß: "Jake war anfangs sehr enttäuscht, denn er wünschte sich so sehr einen Jungen", verriet die werdende Mutter im Interview. Mittlerweile habe sich Jake jedoch mit dem Gedanken angefreundet. Töchterchen Alba, die gerade einmal zwei Jahre alt ist, freue sich derweil auf ihr Geschwisterchen. "Ich glaube, Alba wird eine großartige große Schwester", schwärmte Charlotte. Auch wenn das Familienglück nach außen perfekt wirkt, scheint die Gesamtsituation dem Reality-Star viel abzuverlangen: "Ehrlich, es gibt nichts Schwierigeres, als mit einem Kleinkind schwanger zu sein. Es sollte eine olympische Sportart sein – Mütter verdienen dafür Medaillen!" Gleichzeitig laufen die Dreharbeiten zu ihrer neuen Doku-Show "Geordie Shore: Charlotte’s Having Another Baby", in der ihr turbulenter Alltag als zweifache Mutter dokumentiert wird. Die Kameras werden auch bei der Geburt dabei sein – wie bereits bei Alba.

Charlotte hat sich seit ihren wilden Partyjahren grundlegend verändert. Statt durch die Clubs zu ziehen, verbringt sie lieber Zeit mit ihrer Familie oder bei gemütlichen Abendessen mit Freunden. Sie sei so sehr gewachsen: "Ich bin nicht daran interessiert, die ganze Nacht durch die Clubs zu ziehen. Das bin einfach nicht ich, ich bin nicht in dieser Phase meines Lebens. Vielleicht in meinen Fünfzigern, wenn ich eine Art Midlife-Crisis habe, aber nicht jetzt." Auch beruflich zeigt sie eine neue Seite und wirbt mittlerweile für ihre Heimatstadt Sunderland, unter anderem in einer Kampagne für den Immobilienanbieter Rightmove. Die stolze Nordengländerin schwärmte jüngst von den Landschaften und der kulturellen Vielfalt der Gegend: "Es ist perfekt für Spaziergänge mit den Hunden und Kindern." Fans können erleben, wie Charlotte Familie, Karriere und das Leben im Rampenlicht jongliert – und dabei eine ganz eigene Balance findet.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Oktober 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Juni 2023

