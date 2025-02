Keine Ehekrise? Justin und Hailey Bieber genießen Sport-Date

Zuletzt machten hartnäckige Krisengerüchte um den berühmten Sänger Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey Bieber (28) die Runde. Doch die Spekulationen um eine angebliche Ehekrise lächeln die beiden nun einfach weg. Am vergangenen Samstag besuchten sie zusammen das Basketballspiel der New York Knicks gegen die Los Angeles Lakers in New York City. Wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, schlenderte das Ehepaar ganz entspannt gemeinsam zu dem Event. Mögliche Anzeichen für eine bevorstehende Trennung? Fehlanzeige!

Die wilden Gerüchte um eine Liebeskrise der zwei Stars befeuerten zuletzt die Social-Media-Aktivitäten von Justin. Er war vor einigen Wochen zuerst seinem Schwiegervater Stephen Baldwin (58) auf Instagram entfolgt, kurz darauf gehörte er plötzlich nicht mehr zu den Followern seiner Gattin. Der "As Long as You Love Me"-Interpret erklärte diesen Hergang in seiner Story auf der Plattform mit einem angeblichen Hackerangriff: "Jemand hat sich Zugang zu meinem Account verschafft und ist meiner Frau entfolgt. Der Scheiß wird langsam unheimlich." Kurz darauf löschte er die Erläuterung allerdings wieder von seinem Profil.

Der gefeierte Künstler sorgte in letzter Zeit jedoch nicht nur mit seinem vermeintlichen Ehekrach für ordentlich Gesprächsstoff. Er verursachte auch einen regelrechten Aufschrei im Netz, nachdem er vor wenigen Tagen in einem beunruhigenden Zustand gesichtet wurde. Bei einem Solo-Ausflug in New York City wirkte er sichtlich niedergeschlagen und hatte deutlich eingefallene Gesichtszüge. Der Kanadier soll sich laut Daily Mail dazu passend verhalten haben: So habe er sich mit grimmiger Miene übertrieben dramatisch in seinen Schritt gegriffen, als er eine Straße im Big Apple überquerte.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

