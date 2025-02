So schlagen sich Anna-Carina und Pierre in Dschungelprüfung

Für Anna-Carina Woitschack (32) und Pierre Sanoussi-Bliss wird es am elften Tag im Dschungelcamp so richtig ernst: In der Prüfung "Tauch Under" müssen die beiden beweisen, was in ihnen steckt. Während die Schlagersängerin in einem Unterwasser-Tunnelsystem nach Sternen tauchen muss, muss der Schauspieler durch verschiedene Käfige mit unterschiedlichen Tieren krabbeln und dort die Lösungswörter für die Schlösser suchen, um die Sterne zu lösen. Dafür haben sie neun Minuten Zeit. Schon während die Musikerin durch die Luke in das unterirdische Tunnelsystem steigt, in dem sie nach Sternen tauchen soll, beginnt sie zu weinen und klettert wieder hinaus: "Ich glaube, ich kann das nicht." Sonja Zietlow (56) redet beruhigend auf die Dschungelcamperin ein und fragt sie sogar, ob sie tauschen möchte. Als Anna-Carina unter Tränen zustimmt, muss sogar Sonja eine Träne verdrücken und ist sichtlich ergriffen von Anna-Carinas emotionalem Ausbruch. Schließlich beginnen die Stars ihre Prüfung mit getauschten Rollen – doch bringt das für die beiden auch den gewünschten Erfolg? Für die vollen neun Sterne reicht die Performance leider nicht – sie erspielen lediglich zwei Sterne.

Eine Erklärung, warum die Prüfung nicht ganz so gelaufen ist, wie erhofft, hat Pierre auch parat: Er hatte unter Wasser Probleme mit seiner Schwimmbrille, weshalb er offenbar nicht mehr so viel erkennen konnte und Probleme damit hatte, die gesuchten Buchstaben in das Schloss einzutragen. "Wenn ich etwas gesehen hätte, wären es mehr geworden", stellt der "Der Alte"-Star ernüchtert fest. Anna-Carina zeigt sich trotz der mauen Ausbeute zufrieden: "Wir haben nicht abgebrochen." Doch was sagen die restlichen sieben Bewohner zu der Performance ihrer Mitstreiter? Nachdem sie das Ergebnis verkünden, schauen sie zunächst in ratlose Gesichter. "Von sieben auf zwei Sterne ist unglaublich hart", erklärt Lilly enttäuscht, und Sam philosophiert: "Das Loch in meinem Magen ist so groß wie das Ozonloch."

Mittlerweile sind die Dschungelcamper allerdings schon daran gewöhnt, nichts außer Reis und Bohnen zu essen zu bekommen. In der ersten Woche wählten die Zuschauer nämlich vorwiegend Sam Dylan (33) in die Prüfungen – und dieser war dabei nicht wirklich erfolgreich: Er brach sogar drei Prüfungen in Folge ab. Eine Dreier-Prüfung mit Sam, Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48) verschaffte den hungernden Stars dann endlich Erleichterung: Zusammen erspielten die drei immerhin zehn Sterne.

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

