Justin Baldonis neuer Film "The Senior" startet im März

Justin Baldoni (41) bleibt weiter im Geschäft, auch wenn der Schauspieler und Regisseur aktuell in einen rechtlichen Streit mit seiner It Ends With Us-Co-Darstellerin Blake Lively (37) verwickelt ist. Während die Auseinandersetzung sowie die beidseitigen Vorwürfe Schlagzeilen machen, bereitet Justin laut Us Weekly derzeit sein neues Filmprojekt vor: Den Sportfilm "The Senior". Das Drama soll am Freitag, den 7. März, in die Kinos kommen, wie seine unabhängige Produktionsfirma, Wayfarer Studios, nun bekanntgab. Er selbst tritt in dem Film nicht vor der Kamera auf, sondern arbeitet als Produzent mit der zur Allen Media Group gehörenden Firma Freestyle Releasing zusammen.

"The Senior" basiert auf der wahren Geschichte von Mike Flynt, einem ehemaligen College-Footballspieler, der nach 35 Jahren eine zweite Chance erhält, seinen Traum beim Football zu verwirklichen. In der Hauptrolle wird Michael Chiklis (61) zu sehen sein, bekannt aus der Serie "The Shield". Regie führt Rod Lurie (62), während der Film von einem starken Cast mit Mary Stuart Masterson (58), Brandon Flynn (31), James Badge Dale (46) und Rob Corddry (53) getragen wird. Justins Firma äußerte sich begeistert über das Projekt. Auch Andrew Calof, der Produktionschef von Wayfarer Studios, lobte in einem Statement vom November 2024 den inspirierenden Kern der Geschichte: "Wir freuen uns, diese kraftvolle Botschaft zu verbreiten, die besagt, dass man seine Träume niemals aufgeben darf."

Auch abseits seiner beruflichen Aktivitäten hat Justin in den letzten Jahren zunehmend Projekte umgesetzt, die große emotionale Resonanz hervorrufen. So reichte Blake in Zusammenhang mit dem eingangs erwähnten romantischen Drama eine Klage ein, in der sie Justin und die Wayfarer Studios der sexuellen Belästigung, der Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds und einer angeblichen Hetzkampagne gegen sie beschuldigte. Justin wies alle Vorwürfe zurück und reichte eine Gegenklage in Höhe von 400 Millionen Dollar gegen seine Klägerin, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und Blakes Publizistin ein. Privat ist der Filmemacher stolzer zweifacher Vater und auch für Filme und Bücher bekannt, die Themen wie Hoffnung, Liebe und Beharrlichkeit behandeln. Seit 2013 ist Justin mit seiner Frau Emily Baldoni (40) glücklich verheiratet.

Bryan Bedder/Getty Images for Vital Voices Global Partnership, Matt Winkelmeyer/Getty Images for Lac Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Instagram / emilybaldoni Justin und Emily Baldoni mit ihren Kindern

