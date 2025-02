Prinzessin Kate enthüllt Prinz Louis' Talent als Fotograf

Prinzessin Kate (43) hat den Weltkrebstag mit einer besonderen Social-Media-Botschaft gewürdigt – und dabei auch das Talent ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis (6), hervorgehoben. Die Prinzessin teilte ein Foto, das der Sechsjährige von ihr aufgenommen hat. Darauf steht sie inmitten eines winterlichen Waldes, ihre Arme weit ausgebreitet, und lächelt. Unter dem Bild, das sie auf dem offiziellen Instagram-Account der walisischen Royals veröffentlichte, schrieb sie: "Vergesst nicht, all das zu pflegen, was über die Krankheit hinausgeht. C." Mit dem letzten Buchstaben des Posts signalisierte Kate, dass sie die Verfasserin der bewegenden Botschaft war.

Zusätzlich zeigte Kate ein zweites Bild mit frostbedeckten Farnen, das die gleiche Botschaft trug. Die royale Familie lässt die Öffentlichkeit seit Kates Krebsdiagnose im vergangenen Jahr immer wieder an ihrer Reise zur Genesung teilhaben. Sie bestätigte erst kürzlich, dass sie sich mittlerweile in Remission befindet. In einem weiteren emotionalen Statement bedankte sich die Prinzessin bei dem Royal Marsden Hospital, das sie während ihrer Behandlung unterstützte. Mit dieser besonderen Hommage am Weltkrebstag wollte Kate offenbar nicht nur Mut machen, sondern auch auf eine ganz persönliche Art Hoffnung spenden.

Prinz Louis, der Jüngste der Wales-Familie, scheint ein Talent für die Fotografie geerbt zu haben, das auch seine Mutter gerne auslebt. Es ist nicht das erste Mal, dass der kleine Royal Teil einer besonderen Familienerinnerung wird. Bereits zu seinem sechsten Geburtstag im April veröffentlichte die stolze Mutter ein Bild, das sie selbst von ihm aufgenommen hatte. Der lebhafte Schüler bringt mit seinem Charme regelmäßig die Fans zum Schmunzeln, sei es mit lustigen Grimassen bei Auftritten wie der Krönung seines Großvaters König Charles (76) oder mit seiner frechen, unbeschwerten Art, die das royale Protokoll ab und an durcheinanderwirbelt.

Getty Images Prinzessin Kate, Januar 2025

Instagram / princeandprincessofwales Geburtstagsfoto von Prinz Louis, April 2024

