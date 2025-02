Britney Spears verwirrt mit bizarrer Tanzeinlage im Internet

Britney Spears (43) sorgt einmal mehr mit einem Video auf Instagram für Aufsehen. In einem Clip zeigt sich die Popsängerin in einem tief ausgeschnittenen, pinken Sommerkleid, während sie sich lasziv zu Madonnas (66) Klassiker "La Isla Bonita" bewegt. Das Video, das sie in ihrem Badezimmer aufgenommen hat, zeigt Britney, wie sie ihre berühmten Hüften schwingt, ihre goldenen Locken dramatisch wirft und die Lippen zum Takt der Musik bewegt.

Britney, die seit der Aufhebung ihrer 13-jährigen Vormundschaft im Jahr 2021 immer wieder persönliche Einblicke in ihr Leben gibt, sprach zuletzt auch in einem emotionalen Instagram-Post über ihre Kämpfe. "Nichts ist, wie es scheint", schrieb die Sängerin und deutete dabei an, dass es Momente gäbe, die sie nicht öffentlich teilen könne, da sie "zu verletzend" seien. Gleichzeitig versicherte sie ihren Fans, dass sie nicht allein mit ihren Herausforderungen sei. Der Clip entstand offenbar nur wenige Tage, nachdem Britney nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wieder in ihr Zuhause in Thousand Oaks zurückkehren konnte. Auch ihr im Oktober 2023 veröffentlichtes Memoir "The Woman In Me" gibt tiefe Einblicke in ihr Leben, darunter die problematische Beziehung zu ihrem Vater Jamie Spears (72), der einst ihr Vormund war.

Abseits der Bühne und des Rampenlichts versucht Britney, neue kreative Wege einzuschlagen. Im November kündigte sie auf Instagram eine eigene Schmucklinie mit dem Titel "B Tiny" an, die durch "außergewöhnliche Designs" begeistern soll. Fans und Medien hinterfragten jedoch schnell die Originalität einiger Stücke, nachdem ähnliche Designs bereits bei anderen Marken entdeckt worden sind. Britney selbst scheint jedoch begeistert von ihrer neuen Rolle als Unternehmerin zu sein: "Meine erste Schmucklinie kommt bald! Zarte, extrem unterschiedliche und einzigartige Stücke! Ich bin so aufgeregt!" Trotz der Höhen und Tiefen, ob persönlich oder beruflich, hält die Sängerin daran fest, sich immer wieder neu zu erfinden.

Instagram / britneyspears Britney Spears, September 2024

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

