Dämlich und herrlich: Dschungel-Fans feiern Pierres Humor

Pierre Sanoussi-Bliss verärgerte seine Mitstreiter im Dschungelcamp mit der Aussage, dass alle Damen dämlich und alle Herren herrlich seien. Dass es dem Schauspieler dabei nur um den Wortwitz ging, verstanden Anna-Carina Woitschack (32), Alessia Herren (23) und Timur Ülker (35) allerdings nicht. "Aber du kannst doch nicht sagen, alle Damen sind dämlich", meint der GZSZ-Star verwundert. Und wie haben die Zuschauer diese Situation wahrgenommen? Absolut gelassen – sie feiern Pierre für seinen Humor! "Ich feiere Pierre so sehr – genau mein Humor", lautet beispielsweise ein Kommentar unter dem offiziellen Instagram-Account der Show.

Mit dieser Meinung ist der Social-Media-Nutzer nicht alleine. Ein weiterer schließt sich seinem Kommentar an und schreibt: "Pierre hat so einen super Humor. Aber da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das ist echt anstrengend. Über ihn kann ich bestens lachen." Mit seiner Art und Weise scheint Pierre bei den Zuschauern also zu punkten. Viele Fans sind sich sogar sicher, dass der einstige "Der Alte"-Schauspieler einen Platz auf dem Treppchen ergattern wird.

Pierre zieht sein Ding durch und macht das, was er für richtig hält. Schon in den ersten Tagen des Dschungelcamps zog er die Aufmerksamkeit seiner Mitstreiter auf sich, weil er sich splitterfasernackt ein Bad im Camp-Tümpel genehmigte. Doch für den TV-Star ist Nacktbaden nichts Ungewöhnliches. "Ich war heute Morgen baden. Ich mag nicht nackt baden, ich mag einfach nur baden ohne Hose", stellte er im Einzelinterview klar und ergänzte: "Ich bin Ossi. Ich mache seit über 40 Jahren in Hiddensee Urlaub. Wir rennen da alle nackt herum."

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan und Timur Ülker, Dschungelcamp-Stars 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

