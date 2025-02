Kendrick Lamar bekommt kein Geld für Super-Bowl-Auftritt

Kendrick Lamar (37) wird beim kommenden Super Bowl in New Orleans am 9. Februar 2025 die Bühne der Halbzeitshow gehören. Der Rapper, der weltweit für seine Hits und wegweisenden Texte gefeiert wird, konnte für diesen prestigeträchtigen Auftritt gewonnen werden. Ihm zur Seite stehen wird die R&B-Sängerin SZA (35), mit der Kendrick bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet hat. Eine überraschende Nachricht sorgt jedoch für Aufsehen: Trotz der enormen Bedeutung des Events für seine Karriere wird Kendrick keine Gage erhalten, da es beim Super Bowl üblich ist, kein Honorar an die Künstler zu zahlen. Stattdessen übernimmt die NFL sämtliche Produktions- und Reisekosten für die Show, wie das Magazin Mirror berichtet.

Die Vorteile für Kendrick liegen allerdings auf der Hand: Die Super-Bowl-Halbzeitshow erreicht jährlich über 100 Millionen Zuschauer weltweit und hat sich für viele Künstler als Karrieresprungbrett erwiesen. Künstler wie Rihanna (36), Lady Gaga (38) oder Jennifer Lopez (55) konnten nach ihren Auftritten massive Zugewinne an Streams, Albenverkäufen und Followern auf Social-Media-Plattformen verzeichnen. So stieg beispielsweise der Verkauf von Rihanna-Tracks um 640 Prozent, während Lady Gaga bemerkenswerte 1.000 Prozent mehr Verkäufe ihrer Musik verzeichnen konnte. Dabei investierten manche Künstler, darunter Dr. Dre (59) und The Weeknd (34), sogar Millionen aus eigener Tasche, um die künstlerische und visuelle Qualität ihrer Shows zu steigern. Es bleibt abzuwarten, welche Reichweite Kendrick aus diesem Auftritt generieren wird.

Für Kendrick ist dies nicht nur eine Ehre, sondern auch eine große Möglichkeit, seine herausragende Position in der Hip-Hop-Szene weiter zu festigen. Die Zusammenarbeit mit SZA erinnert Fans an gemeinsame Projekte wie "All the Stars", die bereits für Furore sorgten. Auch seine jüngsten Erfolge, darunter ein Grammy-Gewinn für den Song "Not Like Us", heben seinen Stellenwert in der Musikbranche. Zudem ist er bekannt für seine intensiven Rivalitäten, wie zuletzt mit Drake (38), die ihm oft mediale Aufmerksamkeit beschert haben. Der Künstler, der sich auch durch seinen sozialen und kulturellen Einfluss auszeichnet, wird mit Spannung erwartet, um die Bühne des weltweit größten Sportereignisses zu erobern. Fans können sich sicher sein, dass Kendrick kein gewöhnliches Spektakel liefern wird – auch ohne Gage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendrick Lamar bei den Grammys 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Kendrick Lamar

Anzeige Anzeige