Jessica Alba teilt Einblicke in ihr Leben nach der Trennung

Jessica Alba (43) und ihr Ehemann Cash Warren (46) haben sich nach 15 Jahren Ehe getrennt. Die Schauspielerin und der Filmproduzent, die seit Mai 2008 verheiratet sind und drei gemeinsame Kinder haben, gaben erst kürzlich ihre Trennung bekannt. In einem Post auf Instagram teilt Jessica nun Einblicke in ihr Leben nach der Trennung, darunter ein Foto von ihrem Workout, einen Moment beim Einschlafen mit ihrem Sohn Hayes (7) und inspirierende Zitate. "Gewöhn dir an, dich zu fragen: Unterstützt dies das Leben, das ich aufbauen möchte?", lautete eine der Botschaften, die sie mit ihren 20 Millionen Followern teilte. Auch gemeinsame Abende mit Freunden wie Lizzy Mathis sowie persönliche Beauty-Momente fanden Platz in ihrem Beitrag.

Die Gründe für die Trennung des einstigen Paares bleiben bislang unklar. Allerdings kamen bereits seit einiger Zeit Gerüchte um eine mögliche Krise zwischen den beiden auf. Jessica wurde zuletzt im Januar ohne ihren Ehering bei einem Pre-Golden-Globes-Event gesichtet. Hinweise auf Schwierigkeiten zeigten sich auch, als Cash im Podcast "Whine Down with Jana Kramer" über frühere Eifersuchtsprobleme sprach, die ihre Beziehung belastet hätten. "Ich war wirklich eifersüchtig auf andere Männer und die Aufmerksamkeit, die [Jessica] bekam", gab er zu. Berichten zufolge lebten Jessica und Cash bereits seit einiger Zeit nicht mehr zusammen, bevor die Trennung offiziell wurde.

Jessica und Cash lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen, wo Jessica die Hauptrolle spielte. Gemeinsam haben sie die Töchter Honor (16) und Haven (13) sowie ihren jüngsten Sohn Hayes. Jessica teilt regelmäßig persönliche Eindrücke aus ihrem Alltag und zeigt sich dabei in ihrer Rolle als Mutter und Unternehmerin im Beauty-Bereich. Über die Jahre hinweg betonte sie mehrfach, wie wichtig ihr Familie sei. Vor Kurzem teilte sie ein weiteres inspirierendes Zitat auf Instagram: "Wenn es meinen Frieden stört, ist es zu teuer. Wenn es mein Strahlen dimmt, dann muss es gehen." Ihre Fans zeigten sich in den Kommentaren unterstützend und bewundern Jessica für ihre Stärke und ihren positiven Umgang mit dem Neuanfang.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Haven Garner Warren, Jessica Alba und Honor Warren bei einer Netflix-Premiere

Anzeige Anzeige