Justin Baldoni wirft Blake exzessive Garderobenausgaben vor

Der Streit zwischen Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) um die Produktion des Films "It Ends With Us" erreicht neue Dimensionen. Auf seiner Website erhebt der US-Amerikaner, der sowohl Regisseur als auch Co-Star des Projekts ist, erneut schwere Vorwürfe gegen die Schauspielerin. Diese soll das Garderobenbudget für den Film massiv überzogen haben: Statt der veranschlagten rund 178.000 Euro seien nach Blakes Forderungen über 591.000 Euro ausgegeben worden, wie aus angeblichen E-Mails von April 2023 hervorgeht. Die Garderobe sei demnach mehrfach umgestaltet worden, nachdem die Ehefrau von Ryan Reynolds (48) eigene Vorstellungen durchgesetzt haben soll. Auch die zusätzlichen Kosten für Lieferungen zu ihrem Wohnsitz in Manhattan hätten das Budget angeblich erheblich belastet.

Zudem wird in den veröffentlichten Gerichtsdokumenten behauptet, dass Blake sich über die kreative Vision des Regisseurs hinweggesetzt habe. Sie habe Hunderte von Bildern mit Vorschlägen an die Kostümdesignerin geschickt und darauf bestanden, ihren Charakter als wohlhabender darzustellen – inklusive luxuriöser Items wie knapp 5.000-Euro-Schuhen. Dies habe Justin wiederum gezwungen, das gesamte Drehbuch zu überdenken, an dem bereits seit über einem Jahr gearbeitet wurde.

Der erbitterte Rechtsstreit mit Blake soll Justin finanziell ruinieren. Laut Berichten von The Hollywood Reporter habe der 41-Jährige bereits drei große Projekte verloren – unter anderem die geplante Verfilmung des Kultvideospiels "Pac-Man". Zuletzt erklärte Justins Anwalt gegenüber Daily Mail, dass sein Mandant "finanziell und seelisch zerstört" sei. Im März 2026 sollen sich die beiden vor Gericht gegenüberstehen.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Justin Baldoni, 2018

