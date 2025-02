Ariana Grande erinnert sich kaum an ihren Karrierebeginn

Ariana Grande (31) hat jetzt überraschend offen über die Anfänge ihrer Karriere als Popstar gesprochen und dabei ein ungewöhnliches Geständnis gemacht. In der aktuellen Folge des Podcasts "SmartLess" verriet die Sängerin, dass sie sich an ihre frühe Karrierezeit nicht ganz erinnern kann: "Ich meine es echt ernst, mir fehlen aus dieser Zeit wirklich ein paar Jahre." So habe sie erst auf Nachfragen des Podcast-Co-Hosts Will Arnett (54) realisiert, dass sie 2016 gemeinsam in der britischen Show "Chatty Man" aufgetreten waren. "Oh mein Gott, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder", sagte sie verblüfft.

Als Grund für diese Erinnerungslücken nannte der Wicked-Star die hohen Anforderungen und den rasanten Aufstieg, den sie nach ihrem Debütalbum "Yours Truly" im Jahr 2013 erlebte. "Ich habe wirklich mit Grenzen zu kämpfen gehabt und konnte damals kaum 'Nein' sagen", erklärte die Sängerin, die bereits mit 19 Jahren ins Rampenlicht katapultiert wurde. Sie beschrieb diese Zeit als eine "wahnsinnig intensive Reise", die wunderschön, aber gleichzeitig auch extrem herausfordernd gewesen sei. Ariana gab außerdem zu, dass sie ursprünglich nicht damit gerechnet hatte, dass ihre Musik eine so überwältigende Resonanz finden würde. Ihr ursprünglicher Plan sei gewesen, Musik nebenbei zu machen, während sie sich auf ihren Traum von einer Karriere auf der Broadway-Bühne konzentriere.

Auch von persönlicher Seite lieferte das Interview spannende Details: Ariana sprach mit Co-Host Sean Hayes über ihre gemeinsame Arbeit an "Hairspray Live!" im Jahr 2016. Dabei kamen sie auf den Schauspieler Ethan Slater (32) zu sprechen, der damals am Set war und mit dem Ariana inzwischen liiert ist. Hayes bezeichnete ihn als einen der "nettesten Menschen überhaupt" und betonte, wie perfekt die beiden zusammenpassen würden. Glücklicherweise hat Ariana sich mit Menschen umgeben, die sie aktiv dabei unterstützen, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu schaffen. Ihre positive Einstellung zu den Anfängen ihrer Musikkarriere sei das Ergebnis jahrelanger innerer Arbeit.

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

Getty Images Ariana Grande, Bowen Yang und Ethan Slater

