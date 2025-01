Ryan Reynolds überrascht Hugh Jackman mit bewegender Rede

Hugh Jackman (56) wurde bei der Eröffnung seines neuen Konzertformats "From New York, With Love" in der Radio City Music Hall von einem besonderen Gast überrascht: Ryan Reynolds (48) sorgte mit einer spontanen Rede im Publikum für Gänsehaut. Zwischen humorvollen Seitenhieben und charmanten Anekdoten richtete Ryan herzerwärmende Worte an seinen Freund: "Ich liebe diesen Mann, ich sorge mich um diesen Mann. Er ist wirklich der beste Mensch, den ich kenne. Und ich habe vier Kinder!"

"Ich sah, wie dieser Mann jeden Menschen am Set mit Respekt behandelte, und er zeigte mir, was es bedeutet, ein echter Star zu sein", erklärte Ryan weiter. Hugh, der an diesem Abend Lieder aus seiner Karriere präsentierte, darunter Hits aus "Les Misérables" und "The Greatest Showman", nahm die Überraschung mit seiner gewohnten Lockerheit entgegen. "Ich liebe dich, Ryan Reynolds. Ich liebe dich, Mann. Danke für dein Kommen. Und danke, dass du mich nach einer Freikarte gefragt hast", so der 56-Jährige mit einem Augenzwinkern. Ebenso bewegend war der Moment, als Hugh selbst den Tränen nahe war und sich bei seinem Publikum bedankte. "Mein Traum war es, hier zu performen", sagte er sichtlich ergriffen. Die Show, die ursprünglich mit zwölf Terminen geplant war, wurde wegen großer Nachfrage bereits auf 24 Vorstellungen erweitert.

Hugh und Ryan haben sich über die Jahre immer wieder mit ihrem augenzwinkernden Schlagabtausch in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht. Doch hinter den spaßigen Frotzeleien steckt eine echte Freundschaft, die vor über 16 Jahren bei den Dreharbeiten zu "X-Men Origins: Wolverine" begann. Mit seinem erneuten Statement hat Ryan wieder einmal gezeigt, dass die Verbindung der beiden Schauspieler in Hollywood als Paradebeispiel für Kollegen gilt, die sich gegenseitig unterstützen.

Hugh Jackman und Sutton Foster performen bei den Tony Awards 2022

Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Juli 2024

