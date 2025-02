Ben Affleck genießt Vater-Sohn-Zeit beim Lakers-Spiel

Ben Affleck (52), erfolgreicher Schauspieler und Regisseur, wurde kürzlich in Los Angeles in bester Gesellschaft gesichtet: Gemeinsam mit seinem Sohn Samuel (12) besuchte er das Basketballspiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Golden State Warriors. Vater und Sohn hätten sich die Action auf dem Spielfeld von ihren Plätzen direkt am Spielfeldrand nicht entgehen lassen, berichtete Daily Mail. Während Ben in einem lässigen Winter-Outfit begeisterte, zeigte Samuel mit einem LeBron-James-Trikot seine Unterstützung für die Lakers. Der Abend bot den beiden nicht nur packende Momente auf dem Court, sondern auch die Möglichkeit, miteinander Zeit zu verbringen und ausgiebig zu plaudern.

Der Abend im Stadion dürfte für Ben eine willkommene Abwechslung gewesen sein, denn hinter den Kulissen geht es bei dem Filmemacher derzeit turbulent zu. Seine neueste Regiearbeit, der Netflix-Thriller "Animals", musste kurzfristig umgeplant werden, da sein langjähriger Freund und Arbeitskollege Matt Damon (54) wegen Terminkonflikten aus dem Projekt ausstieg. Stattdessen wird Ben nun nicht nur Regie führen, sondern auch selbst die Hauptrolle übernehmen. Doch Ben ist diese Doppelrolle nicht fremd: In der Vergangenheit führte er bereits bei preisgekrönten Filmen wie "Argo" oder "The Town" sowohl Regie als auch Regieanweisungen an sich selbst. Mit von der Partie bei "Animals" ist laut Berichten auch die Schauspielerin Gillian Anderson (56), bekannt aus "Akte X".

Privates und Berufliches verbindet Ben Affleck häufig mit seiner Familie. Neben Samuel hat Ben mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) auch die beiden älteren Kinder Violet (19) und Fin (16). Trotz der Scheidung der beiden 2018 lobt er Jennifer regelmäßig für ihre Unterstützung in der gemeinsamen Elternschaft. Sein enger Kontakt zu seinem jüngeren Bruder Casey Affleck (49), ebenfalls ein gefeierter Schauspieler, zeigt seine familiäre Verbundenheit. Bekannt ist auch seine enge lebenslange Freundschaft mit Matt Damon, mit dem Ben im Jahr 1997 für den Film "Good Will Hunting" seinen ersten Oscar gewann.

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, Filmstars und beste Freunde

