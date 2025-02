Heino will auch mit 104 Jahren noch auf der Bühne stehen

Heino (86) steht seit Jahrzehnten als Ikone der deutschen Schlagermusik auf der Bühne – und das soll auch noch viele Jahre so bleiben. Mit Ende 80 denkt der "Blau blüht der Enzian"-Interpret noch lange nicht ans Aufhören, wie er in einem Interview mit NOZ deutlich macht. "Wir haben einen Vertrag bis ich 104 werde, weil der Johannes Heesters (✝108) mit 104 auch noch auf der Bühne stand. Da will ich ihm nacheifern", betont er.

Zwar trage Heino seit rund fünf Jahren beidseitig Hörgeräte, das werde seinem Vorhaben aber nicht im Weg stehen. "Das stört mich überhaupt nicht. Was ich hören will, höre ich. Was nicht, höre ich dann auch nicht", behauptet er gegenüber der Zeitung. Laut ihm sei die Hauptsache, dass seine Stimme hervorragend funktioniere, damit er seinen Fans noch viele Jahre "Freude bringen" könne.

Obwohl Heino seine Karriere als Schlagerstar noch lange nicht an den Nagel hängen möchte, macht er aber trotzdem ein paar Abstriche. Vor allem Auftritte in diversen TV-Shows geht der Volksmusiker eher gelassen an. Ihm sei es den Stress nicht wert. "Ich habe keine Lust mehr, für 500 Euro drei Tage lang unterwegs zu sein", stellte Heino gegenüber Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) im "Die Pochers: Frisch recycelt"-Podcast klar.

Heino, deutscher Sänger

Heino bei "Deutschland sucht den Superstar" in Leipzig

