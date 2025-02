Magischer Moment: Will Ferrell schwärmt von Nicole Kidman

Am Set der Romantikkomödie "Bewitched" von 2005 sorgte Nicole Kidman (57) bei Co-Star Stephen Colbert (60) für Staunen – und eine gehörige Portion Aufregung. Im Gespräch mit Will Ferrell (57), den er Ende Januar in The Late Show begrüßen durfte, erinnerte er sich an die Szene, als sie zum ersten Mal aufeinandertrafen. Die Verwandlung seiner Kollegin am Set habe ihn völlig überwältigt: "In dem Moment, als Nora 'Action' sagte, legte sie einen Schalter um und wurde zur verführerischsten und schönsten Frau. Es geschah etwas Übernatürliches." Laut Stephen sei auch Will daraufhin völlig fassungslos zu ihm und den umstehenden Autoren gekommen mit den Worten: "Was zur Hölle ist da gerade passiert? Ich konnte meinen Text nicht mehr und konnte den Blick nicht von ihr wenden." Stephen, der auch als Autor an dem Film mitgewirkt hatte, bestätigte: "Es war, als würde sie von innen heraus leuchten."

Die Szene, von der die beiden Schauspieler sprachen, war der erste "Meet-Cute"-Moment der Hauptfiguren, und sie beeindruckte nicht nur ihre beiden Co-Stars, sondern das gesamte Team: "Wir konnten kaum atmen", merkte Stephen an und betonte, dass Nicole eine Magie ausstrahlte, die der Handlung des Films würdig war. Will wiederum verriet lachend: "Es war, als wäre ein außerirdisches Wesen gekommen und hätte uns gesagt, dass alles gut wird." Auch abseits der Dreharbeiten zeigte sich die Schauspielerin, die großen Wert auf einen gesunden Lebensstil legt, von ihrer charmanten Seite. Der Talkmaster erinnerte sich, wie Nicole sich mit einer ungewöhnlichen Geste von ihm verabschiedete, indem sie ihm nicht etwa die Hand schüttelte, sondern seine Arme rieb. Ein anwesender Techniker fasste es treffend zusammen: "Das ist wohl ihr ganz eigener Weg, sich zu verabschieden!"

Nicole Kidman scheint ihre Begegnungen mit Menschen oft auf eine besondere Art zu prägen. Sie und Will verbindet nicht nur die Arbeit an einer anspruchsvollen Komödie wie der von Nora Ephron, die trotz gemischter Kritiken ein weltweiter Kassenerfolg wurde, sondern auch eine gute Freundschaft. Abseits von Kameras und Red-Carpet-Auftritten ist der "Eyes Wide Shut"-Star auch Mutter von zwei erwachsenen Kindern aus der früheren Ehe mit Tom Cruise (62): Bella (32) und Connor (30). Die sonst um ihre Privatsphäre bemühte Schauspielerin spricht selten über ihr Familienleben, doch in Interviews deutete sie schon mehrfach an, wie wichtig ihr die Bindung zu ihren Kindern ist. Nicole und Musiker Keith Urban (57), die 2006 heirateten, gelten auch nach knapp 20 Jahren Ehe als eines der solidesten Paare Hollywoods.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Ferrell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert, Moderator

Anzeige Anzeige