Timur und Edith treffen in Dschungelprüfung auf Schlangen

Auch am 15. Tag im Dschungelcamp steht im australischen Urwald wieder eine Dschungelprüfung an. Dieses Mal wagen sich Edith Stehfest und Timur Ülker (35). "Wir beide holen heute fünf Sterne", prophezeit Edith zaghaft vor der Prüfung, während Timur ergänzt: "Wir holen alle Sterne!" Und auch die Prüfung ist nicht unbekannt: Die beiden bekommen die recycelte Aufgabe, die wenige Tage zuvor vor dem Start von Anna-Carina Woitschack (32) abgebrochen wurde. Bei "Murwillumbah Sun" müssen die beiden jeweils in eine "Dschungelröhre" steigen, die aussieht wie ein Sarg. Um die Sterne zu sammeln, müssen die beiden Zahlenkombinationen herausfinden, die in der Kiste des jeweils anderen zu finden sind. Dabei bekommt jeder Besuch von 15 Pythons – neben Kommunikation ist also auch ein kühler Kopf gefragt. Um insgesamt sechs Sterne zu sammeln, haben die beiden acht Minuten Zeit – doch wie gut schlagen sich die beiden Camper?

Schon vor Beginn der Prüfung zeigt sich Timur extrem schreckhaft. Als die Schlangen in die Kiste gepackt werden, schreckt er mehrfach hoch und schreit, und auch Edith ist alles andere als ruhig: Als ihr die Schlange übers Gesicht kriecht, fängt sie lauthals an zu weinen und reißt sie von sich. Timur versucht Edith zu beruhigen, doch auch er erschreckt sich immer wieder. Als es ans Zahlenansagen geht, stellt Edith resigniert fest: "Ich sehe nichts mehr wegen der ganzen Tränen." Auch die Schlösser und die Kombinationen bereiten den beiden Schwierigkeiten – obwohl sie die Zeit tapfer aussitzen, erspielen sie keine Sterne. Besonders für Edith war die Prüfung sehr unvorteilhaft: Wie sie berichtet, hat sie große Probleme mit Zahlen: "Das ist wie eine Lese-Rechtschreibschwäche, nur mit Zahlen bei mir. Eine Drei und eine Acht sehen für mich gleich aus."

Für Edith war es eigentlich wichtig, sich in der Prüfung zu beweisen: Nachdem Anna-Carina ihre Prüfung aus Angst abgebrochen hatte, sprach sie am Lagerfeuer mit den anderen Campern über ihre Essensvorlieben. Das ging der Ehefrau von Eric Stehfest (35) aber gehörig gegen den Strich. "So viel Essensgerede. Keine Sterne, aber Essensgerede", ätzte sie gegen die Schlagersängerin. Nachdem Anna-Carina ihrer Mitcamperin Kontra gegeben hatte, wetterte sie: "Wenn man schon die dritte Prüfung abgebrochen hat, finde ich die Haltung schwierig. Wenn man vorher sagt: 'Wählt mich unbedingt, ich kann alles, ich bin tough, ich kriege alles hin, ich habe vor nichts Angst.'"

RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

