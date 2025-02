Angelina Jolie hätte fast die Rolle in Tomb Raider abgelehnt

Angelina Jolie (49) verrät während eines Gesprächs über ihr Leben und ihre Karriere beim Santa Barbara International Film Festival, dass sie Kambodscha als ihre Heimat ansehe. "In meinem Herzen, Kambodscha", sagt die Schauspielerin und erklärt, dass ihre erste Reise dorthin im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zum Film "Tomb Raider" aus dem Jahr 2001 stand. Ursprünglich hätte sie die Rolle der Lara Croft jedoch abgelehnt. Erst das Versprechen auf Abenteuer und die Möglichkeit, die Welt zu bereisen, hätten sie überzeugt. "Sie sagten: 'Du kannst um die Welt reisen und mit dem britischen Militär trainieren.' Und ich dachte, das klingt nach etwas, das ich erleben möchte", fügt Jolie hinzu.

Durch die Dreharbeiten habe sie eine enge Verbindung zu dem südostasiatischen Land entwickelt, die ihr Leben nachhaltig prägen sollte. Nur ein Jahr nach "Tomb Raider" adoptierte sie ihren Sohn Maddox (23) aus Kambodscha. Später habe Maddox seine Mutter ermutigt, den Netflix-Film "First They Killed My Father" zu machen – ein Drama über den Völkermord der Roten Khmer, das auf den Memoiren ihrer Freundin Loung Ung (54) basiert. Maddox unterstützte die Produktion und betonte, wie wichtig es für ihn sei, mehr über seine Kultur zu lernen, berichtete People. Angelina selbst sprach in Interviews oft über die intensiven Monate, die sie gemeinsam in seinem Heimatland verbracht hätten.

Abseits ihrer Arbeit als Schauspielerin und Regisseurin betont Angelina immer wieder die Bedeutung ihrer Familie. Neben Maddox hat sie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) fünf weitere Kinder – Pax (21), Zahara (20), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16). Trotz der Veränderungen in ihrem Privatleben bleibt Kambodscha ein zentraler Ort in ihrem Leben. Jolie hat in der Vergangenheit mehrfach offen über die besondere Verbindung zu dem Land und die wichtigen Lektionen, die sie dort gelernt hat, gesprochen. Diese Erfahrungen haben nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Rolle als Mutter tief beeinflusst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox Jolie-Pitt

Anzeige Anzeige

Anzeige